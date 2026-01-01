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Distinctions honorifiques remises

Des enseignants du Cégep de Valleyfield rayonnent à l'échelle provinciale

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5 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Plusieurs membres du Cégep de Valleyfield ont participé au 45e colloque annuel de l’AQPC, qui s’est tenu du 2 au 5 juin 2026 au Cégep de Drummondville. Cet événement majeur du réseau collégial québécois a réuni plus de 1 750 congressistes autour de thématiques variées telles que la pédagogie, la réussite, la persévérance, la recherche, l’international et l’avenir de la formation collégiale, favorisant les échanges et le partage de bonnes pratiques.

À l’occasion du colloque, l’AQPC remet des distinctions honorifiques afin de reconnaître le dévouement, la compétence et l’engagement pédagogique d’enseignant(e)s du réseau collégial, tant public que privé. Ces prix soulignent leur contribution à l’évolution de l’enseignement et à la qualité des formations offertes aux communautés étudiantes du Québec.

Mention d’honneur de l’AQPC
Le Cégep de Valleyfield est très heureux de savoir que deux membres du personnel éducatif ont été sélectionnées pour la Mention d’honneur de l’AQPC.

La Mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) permet aux collèges, aux centres d’études collégiales et aux écoles nationales partenaires pédagogiques de l’AQPC de mettre en valeur l’engagement pédagogique d’un membre de leur personnel enseignant ayant, par la qualité de son travail, contribué à l’évolution de l’enseignement.

Annie Quenneville – Campus de Valleyfield – coordonnatrice et enseignante au département d’Inhalothérapie

Annie se distingue par un leadership rassembleur, bienveillant et structurant. Elle crée un climat collaboratif initiant des projets porteurs en s’impliquant au développement pédagogique et organisationnel. Elle a à cœur l’évolution des pratiques, la qualité de l’enseignement et le rayonnement de son programme en s’investissant avec passion et rigueur dans ses responsabilités. En 2011, elle joue un rôle déterminant dans la mise sur pied du programme. Par son écoute et sa sensibilité, elle reconnaît les forces de chacun, valorise leur potentiel où chacun se sent soutenu et estimé. Par son dynamisme, elle est au centre des échanges dans le réseau. En 2025, elle est récipiendaire du prix Roméo-Soucy de l’OPIQ. 

Rosa Turgeon – Centre d’études collégiales de Saint-Constant – enseignante en Sociologie

Rosa est engagée, authentique et intègre, elle ne se limite pas à transmettre des contenus en classe, mais établir une relation, un accompagnement vers la réussite et le développement des personnes devant elle. Elle se distingue par ses méthodes d’enseignement innovantes. Elle contribue activement au rayonnement du campus, tel que la valorisation du Mois de l’histoire des communautés noires, la Journée internationale des droits des femmes, une conférence de Voix juives indépendantes sur le génocide en Palestine, et sur le racisme systémique. Elle joue un rôle clé au sein du département par son leadership mobilisateur. Par l’ensemble de ses actions, elle exerce une influence positive au sein de la communauté.  

Prix Relève enseignanteLe réseau collégial est reconnu dans la société québécoise tant pour sa pertinence que pour son dynamisme et son innovation. Afin de se développer et d’évoluer, un tel réseau doit compter sur une relève enseignante inspirante. Même si ce prix a été décerné à une autre personne du réseau collégial, le Cégep de Valleyfield est tout de même très fier de féliciter Martin Poirier, coordonnateur et enseignant au département de Physiothérapie, comme finaliste de ce titre.

Martin s’est rapidement démarqué par son engagement, son innovation et son impact positif auprès des étudiant(e)s, de ses collègues et du programme de physiothérapie. Dès ses débuts, il a établi une relation pédagogique de grande qualité, favorisant la motivation et la réussite des étudiant(e)s grâce à son écoute et à son approche bienveillante. Soucieux d’innover de façon responsable, il a mis sur pied un partenariat avec l’Hôpital Sainte-Anne pour récupérer du matériel clinique inutilisé, enrichissant ainsi les laboratoires tout en réduisant les coûts et l’empreinte environnementale du programme. Par son leadership, ses initiatives pédagogiques et son engagement envers la réussite étudiante, Martin incarne les valeurs d’intégrité, d’ouverture, de collaboration et d’innovation.

La direction du Cégep de Valleyfield se joint à la communauté pour remettre ses plus sincères félicitations à ces trois enseignant(e)s pour leurs accomplissements et leur implication dans la réussite de la relève!

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