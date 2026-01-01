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Pont de l'île-aux-Tourtes

La charpente métallique du nouveau pont est terminée

durée 12h00
7 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le chantier du pont de l'Île-aux-Tourtes évolue à bon rythme. Au cours des derniers jours, le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a confirmé l'installation de la dernière poutre de la première structure du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes est maintenant installée. Cela signifie que la charpente métallique est maintenant terminée. 

Au total, cela représente: 

- 455 poutres installées;

- De 12 à 35 tonnes par poutre;

- De 15 à 42 m par poutre;

- Des dizaines de travailleurs mobilisés, jour après jour. 

Dans la foulée, le MTMD indique que la saison nautique bat son plein et que le lac des Deux Montagnes est un endroit privilégié pour en profiter. Mais à proximité du chantier, la prudence est essentielle pour assurer la sécurité de toutes et de tous.

«Sur une barge, chaque vague fait bouger la plateforme et peut compromettre notre sécurité. Quand je vois des embarcations passer trop vite, je pense à mes collègues… et à ma famille qui m’attend à la maison », indique un travailleur sur le chantier. 

«On est souvent concentrés sur des tâches précises, avec de la machinerie autour de nous. Une vague inattendue ou une embarcation trop proche, ça peut vite devenir dangereux. Respectez les consignes, ça nous protège vraiment », demande une opératrice. 

Si vous naviguez aux abords des travaux de construction, il est demandé de ralentir et de respecter la signalisation: bouées et panneaux indiquent les zones à éviter et les passages sécuritaires.

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