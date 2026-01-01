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Située sur la rue Principale

Coteau-du-Lac autorise la démolition de son ancienne caserne incendie

durée 16h15
6 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le 29 juin dernier, le conseil municipal de Coteau-du-Lac, a donné en majorité son aval à la démolition de l’ancienne caserne municipale située au 2 rue Principale. Au cours des derniers jours, l’opération de démolition s’est concrétisée. 

Rappelons que le conseil a approuvé par son programme triennal en immobilisation 2026-2027-2028, la résolution #47-02-2026 qui autorisait les directeurs des divers services à procéder aux divers lancements d'appels d’offres, notamment la démolition de l’ancienne caserne. 

Par conséquent, un appel d'offres a été lancé le 9 juin dernier sur le système électronique des appels d’offres (SEAO). Le 29 juin dernier, la greffière a procédé à l’ouverture des soumissions reçues, au nombre de cinq. 

« C’est le plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Excavation René St-Pierre Inc, de Melocheville, qui obtient le contrat au montant de 150 094,11 $ taxes incluses », confirmait la mairesse lors de la séance extraordinaire. 

Les autres soumissions s’élevaient à 150 567, 25 $, 168 840, 79$, 246 207, 98$ et 360 331, 65$. L’octroi du contrat à l’entreprise de Beauharnois a été proposé par Line Roussin. Puisque la dépense n’est pas prévue au budget 2026, la facture sera acquittée à même le surplus non affecté. 

Dans un courriel acheminé à Néomédia, on y précise la raison derrière cette décision. «  Puisque l’ancienne caserne et le terrain sont contaminés, et compte tenu des coûts élevés associés à la décontamination du site et à la rénovation du bâtiment, le conseil municipal a pris la décision de procéder à sa démolition. La démolition est d’ailleurs presque terminée. Un espace vert viendra donc occuper le site, dans la continuité du parc Wilson situé tout juste à côté», écrit le conseiller aux communications à la Ville de Coteau-du-Lac, Louis-Cédrik Leduc. 

Notons que le vote a été demandé sur la résolution lors de la séance extraordinaire. Les conseillers Sébastien Daoust-Charest (district 1), François Décosse (district 2) et Line Roussin (district 4) se sont prononcés en faveur. Pour sa part, le représentant du district 3, Alexis Buisson, a voté contre la proposition. « En raison du prix plus élevé que ce dont nous avions discuté en caucus et la valeur résiduelle du bâtiment, je vote contre », expliquait-il. 

Les conseillers David-Lee Amos du district 5 et Patrick Delforge du district 6 étaient absents lors de la réunion. 

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