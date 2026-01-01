Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans le comté de Vaudreuil

DERNIÈRE HEURE: Pas de 4e mandat pour la députée Marie-Claude Nichols

durée 11h15
4 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Deux mois avant les élections provinciales de 2026, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols a fait parvenir la déclaration suivante à Néomédia. 

« En raison de circonstances familiales récentes qui requièrent ma présence et mon engagement pour les mois à venir, j’ai pris la difficile décision de ne pas être candidate aux élections du 5 octobre prochain dans la circonscription de Vaudreuil. »

Résidente de la région depuis plus de 30 ans et engagée en politique depuis près de 20 ans, dont 12 ans à titre de députée, ce n’est pas sans émotion que j’annonce aujourd’hui mon départ de la vie publique. J’ai été pleinement impliquée au cœur de ma région, notamment auprès de nos organismes et de nos entreprises locales, mais aussi auprès de nos municipalités. Parmi les dossiers qui auront marqué mon parcours, la réalisation de l’Hôpital de Vaudreuil-Soulanges occupe une place toute particulière. L’une de mes principales motivations, à l’échelle provinciale, a toujours été la réalisation de cet hôpital. Nous avons annoncé sa concrétisation et amorcé sa réalisation en 2016, après des années de travail, de mobilisation et de détermination. Contribuer à l’avancement de cet établissement, qui répondra aux besoins de milliers de citoyens, demeure l’une des réalisations les plus significatives de ma carrière publique.

Mes premiers remerciements sont destinés aux citoyennes et aux citoyens de Vaudreuil, qui m’ont fait confiance au cours des douze dernières années. J’ai également une pensée toute particulière pour mon équipe du bureau de circonscription, mon président d’association et les bénévoles, sans qui je n’aurais pu remporter les trois dernières campagnes électorales. Je ne peux passer sous silence la collaboration de l’ensemble du personnel à l’Assemblée nationale parlementaire, qui m’a soutenu dans mon travail à titre de députée. Un énorme merci au chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, pour son leadership, sa confiance et son engagement envers l’avenir du Québec.

Enfin, je remercie ma famille et mes précieux amis, qui ont été d’un soutien indéfectible tout au long de mon engagement politique. Mes enfants, Maxim et Emmy, mon conjoint Daniel et ma mère, qui avez accepté de me partager les week-ends, les vacances et les nombreux moments où je n’étais pas toujours là, même lorsque j’étais présente. Aujourd’hui, je rentre à la maison. Je range ma petite valise et je retrouve pleinement le quotidien auprès des miens. »

La députée n’émettra aucun autre commentaire pour le moment. Elle a toutefois accepté de réaliser une entrevue avec Néomédia, entretien dont le compte-rendu écrit sera diffusé à 15 h. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Parti libéral du Québec présente James Hughes, candidat dans Vaudreuil

Publié hier à 15h45

Le Parti libéral du Québec présente James Hughes, candidat dans Vaudreuil

Même si son adresse civique officielle se situe dans la métropole, le nouveau candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans le comté de Vaudreuil, James Hughes, a des racines bien ancrées dans la région. En effet, ses parents sont citoyens de la Ville de Hudson.  L'officialisation de sa candidature a eu lieu le jeudi 6 août à 14 h à la ...

LIRE LA SUITE
« C'est aux citoyens de Vaudreuil que je dois le plus »

Publié le 4 août 2026

« C'est aux citoyens de Vaudreuil que je dois le plus »

« Ce n’était pas le plan de match prévu à l’aube des élections provinciales de 2026, surtout que j’avais confirmé mon retour, mais la vie nous réserve parfois des surprises inattendues. » Voilà comment Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, décrit les évènements qui résultent de son retrait de la vie politique au terme de ce troisième ...

LIRE LA SUITE
Le Parti conservateur du Québec annonce deux candidats dans la région

Publié le 27 juillet 2026

Le Parti conservateur du Québec annonce deux candidats dans la région

Plus tôt cette semaine, le Parti conservateur du Québec (PCQ) a annoncer que Patrick Caron portera les couleurs de la formation autonomiste de droite dans la circonscription de Vaudreuil lors des prochaines élections générales. Dans le même ordre d'idée, Angélika Homère représentera la PCQ dans Beauharnois. Issu d'une famille d'entrepreneurs dans ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge