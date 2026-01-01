Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

Célébrer un siècle d'histoire familiale

C'est entourée de ses proches et de ses partenaires que la famille Isabelle a célébré le vendredi 17 juillet le centième anniversaire de sa ferme: La Belle de Coteau-du-Lac. La soirée chargée d'émotion et de fierté a également servi de coup d'envoi officiel à la saison 2026 et à l'ouverture du FestiFleurs.

Une fin de semaine couronnée de succès malgré la pluie

Du 17 au 19 juillet, le site de l'Embouchure accueillait la 5ᵉ édition du populaire Festival nautique de Les Coteaux, réalisé en collaboration avec la municipalité de Coteau-du-Lac. Malgré des conditions météorologiques loin d'être idéales, notamment le samedi, l'événement familial a réuni des milliers de personnes.

Équipe Québec est championne de la Coupe Football Canada

Du 13 au 19 juillet, les meilleures équipes provinciales du pays se sont affrontées dans le cadre de la très convoitée Coupe Football Canada. Après avoir signé une victoire sans appel de 28-0 contre le Manitoba, puis un gain de 27-11 face à l'Alberta, le Québec avait rendez-vous en grande finale avec la puissante formation de la Saskatchewan.

Alice Caron: prête à affronter n'importe quel défi

À peine âgée de seize ans, Alice Caron se distingue en étant non seulement la plus jeune pilote de la Formule R, qui est réservée aux recrues et anciennement connue sous le nom de Formule 2,5 litres, mais également la seule femme de la compétition. Originaire de Les Coteaux, la jeune femme était présente au festival nautique de sa ville natale le dimanche 19 juillet, et Néomédia en a profité pour lui poser quelques questions concernant sa saison.

Une caserne neuve et une nouvelle entente pour le SSI de l'Île-Perrot

Depuis le 13 juillet dernier, le Service de sécurité incendie (SSI) de L’Île-Perrot s’est installé à la nouvelle caserne municipale, située au 20, boulevard Perrot. L’équipe y poursuit ses activités dans des installations modernes, conçues pour mieux soutenir ses opérations quotidiennes. La Ville a aussi renouvelé le 22 juin la convention collective de ses pompiers et de ses pompières. Il s'agit là de deux étapes importantes pour le SSI.

G-Force Storm décroche une médaille de bronze bien méritée

L'équipe Storm de G-Force a conclu sa saison 2025-2026 de façon exceptionnelle en remportant la médaille de bronze dans la catégorie U16 Niveau 2 lors du Tournoi mondial AIA, présenté du 15 au 20 juillet à l'Auditorium de Verdun, à Montréal.

Une troisième compétition mémorable pour Akram Merabti

Le samedi 18 juillet, Akram Merabti, un jeune homme de 21 ans natif de Vaudreuil-Dorion, est monté sur scène dans le cadre de la classique naturelle de POPEYE disputée au Cégep Marie-Victorin à Montréal. En entrevue avec Néomédia, le bodybuilder a expliqué avoir offert son maximum. Selon lui, il n'aurait pu avoir une meilleure forme physique et il en est particulièrement fier.

Une centaine d'élèves participent à l'activité J'adopte un cours d'eau

Cinq classes provenant d’écoles secondaires situées sur le territoire du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent ont bénéficié du programme éducatif d’initiation à la science de l’eau intitulé J’adopte un cours d’eau. De mai à juin, quelque 125 élèves provenant des écoles secondaires des Échos et de la Cité-des-jeunes de Vaudreuil-Dorion, des Patriotes-de-Beauharnois et de Saint-François-Xavier de La Prairie ont pu participer aux activités proposées.

Démission d'une conseillère Municipale à Pointe-des-Cascades

Après à peine neuf mois, les citoyens de Pointe-des-Cascades apprenaient, le vendredi 17 juillet, la démission de Sylvia Bouchard, conseillère municipale du siège numéro 5. La municipalité a du même coup annoncé que la lettre de démission de Mme Bouchard serait déposée à la prochaine séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le 3 août prochain.

Visite dans l'atelier du Club RockETS

Plus tôt cette semaine, Néomédia a eu la chance de rencontrer des étudiants de l'École de technologie supérieure (ÉTS) en plus de visiter les quartiers généraux du Club RockETS: un atelier jonché de plans et de pièces voué à être assemblé en fusée !