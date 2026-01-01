Une caserne neuve et une nouvelle entente pour le SSI de l'Île-Perrot

Depuis le 13 juillet dernier, le Service de sécurité incendie (SSI) de L’Île-Perrot s’est installé à la nouvelle caserne municipale, située au 20, boulevard Perrot. L’équipe y poursuit ses activités dans des installations modernes, conçues pour mieux soutenir ses opérations quotidiennes. La Ville a aussi renouvelé le 22 juin la convention collective de ses pompiers et de ses pompières. Il s'agit là de deux étapes importantes pour le SSI.

Équipée et au goût du jour, la caserne compte trois grandes portes de garage, une salle de repas, une aire de repos, une salle de conférence et d’opération, un dortoir ainsi que des bureaux administratifs.

« Notre caserne est belle à voir, d’autant plus devant le boulevard Perrot qui est maintenant à double sens et opérationnel. Je tiens à remercier les citoyens pour leur patience au cours des derniers mois. La Ville se modernise et notre service de sécurité incendie s’optimise », a exprimé le maire de L’Île-Perrot, Marc Deslauriers.

Choisi de manière stratégique, l'emplacement de l'infrastructure est situé à proximité de l’autoroute 20, de la gare, de l’Île-Claude, de l’Île-Bellevue, du secteur Île-Perrot-Nord, des résidences et du noyau commercial, où se concentre une part importante des risques d’incendie.

La nouvelle caserne accompagne la mise en service du boulevard Perrot à double sens, ayant eu lieu le 29 juin dernier. La configuration comprend des feux de circulation intelligents qui reconnaissent les priorités de passage, favorisant ainsi la fluidité et la sécurité des déplacements.

Cet automne, la Ville tiendra des portes ouvertes afin de permettre aux citoyens de découvrir la caserne de l’intérieur. Les détails de l’activité seront communiqués ultérieurement sur les plateformes de la Ville. Une inauguration officielle, à laquelle des médias et des dignitaires seront notamment invités, est aussi prévue à l’automne. À cette même période, une visite guidée sera organisée avec des groupes scolaires.

Renouveler la convention collective

La Ville souligne également qu’elle a signé il y a quelques semaines une nouvelle convention collective avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec qui regroupe près d’une trentaine de membres. Cela constitue un autre accomplissement pour le Service en 2026. Cette entente de travail, d’une durée de cinq ans, soit du 1ᵉʳ janvier 2025 au 31 décembre 2029, prévoit une augmentation salariale de 20 % pour la période visée tout en maintenant la qualité du service aux citoyens.

« Cette nouvelle convention contribue directement à la qualité de notre service aux citoyens. Elle reconnaît le travail essentiel de nos pompiers et apporte des ajustements concrets qui favorisent une meilleure organisation interne », a finalement déclaré le maire.