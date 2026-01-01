Une fin de semaine couronnée de succès malgré la pluie

Du 17 au 19 juillet, le site de l'Embouchure accueillait la 5ᵉ édition du populaire Festival nautique de Les Coteaux, réalisé en collaboration avec la municipalité de Coteau-du-Lac. Malgré des conditions météorologiques loin d'être idéales, notamment le samedi, l'événement familial a réuni des milliers de personnes.

Notons qu'en plus de recevoir des gens de la région, le festival a attiré de nombreux visiteurs venus d'ailleurs. Le maire de Les Coteaux, Sylvain Brazeau, s'est d'ailleurs dit satisfait de la participation citoyenne et de l'engouement suscité par sa municipalité pour les gens de l'extérieur.

« C'est bien de voir que les gens s'intéressent à notre région, on a un beau coin à découvrir et c'est encore peu connu le parc du Canal-Soulanges », estime M. Brazeau. C'est un signe que le festival commence à rayonner au-delà du territoire. Selon lui, il y a eu plus de 1000 personnes au spectacle d'Arpin Lépine de samedi soir.

Pour Émilie Sabourin, citoyenne de Coteau-du-Lac, le festival est un rendez-vous à ne pas manquer et ce malgré la météo incertaine. Elle et son conjoint Alex ont maintenant une petite fille et une raison de plus de participer à l'événement familial: « C'est vraiment amusant de pouvoir venir ici et de participer aux activités », souligne-t-elle.

Si le Festival nautique en est à sa cinquième année, il n'en est pas à sa dernière pour autant. Au contraire, le maire a confirmé que le Festival nautique sera de retour en 2027: « On prévoit de faire ce festival pour encore de nombreuses années encore. « Notre objectif, ça va être d'aller en s'améliorant pour nos citoyens », explique Sylvain Brazeau.

Le maire a aussi tenu à souligner l'importance des partenaires et commanditaires dans la réussite de l'événement, mentionnant notamment Broccolini comme commanditaire majeur. « C'est grâce à eux qu'on arrive à faire un événement intéressant et à le financer de façon responsable. Comme on disait, on pense toujours à l'intérêt de nos citoyens. Il faut s'amuser, mais dans la limite du raisonnable. C'est un gros travail d'équipe », considère finalement le maire de Les Coteaux.

Les kiosques de découverte, dont celui d'Aviron Québec, permettent aux citoyens d'explorer différentes disciplines nautiques sur place. Ces derniers pouvaient même louer des embarcations et pagayer sur le canal.