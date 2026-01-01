Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Plusieurs membres des Voltigeurs ont contribués à la conquête

Équipe Québec est championne de la Coupe Football Canada

durée 16h15
20 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Du 13 au 19 juillet, les meilleures équipes provinciales du pays se sont affrontées dans le cadre de la très convoitée Coupe Football Canada. Après avoir signé une victoire sans appel de 28-0 contre le Manitoba, puis un gain de 27-11 face à l'Alberta, le Québec avait rendez-vous en grande finale avec la puissante formation de la Saskatchewan.

Pour une troisième fois en quatre ans, le fleurdelisé avait l'occasion de mettre la main sur le précieux trophée en gagnant ce match sans lendemain. Rappelons que malgré ses nombreuses présences en finale de la médaille d'or, l'équipe québécoise n'avait pas gagné ce tournoi depuis 2017.

Cette fois-ci le Québec pouvait toutefois compter sur cinq joueurs des Voltigeurs du Collège Bourget en plus du soutien de l'un des entraîneurs de l'école, Nicolas Thibodeau. 

« Cette année, le nouveau coaching staff a aidé à ce que les jeunes n'aient pas trop à réfléchir sur le terrain. Ils ont bien utilisé chaque gars en fonction de leur force et ils ont fait des jeux plus simples. Les jeunes étaient mieux encadrés », exprime Jules Regimbald, rédacteur multiplateforme au RDS et codirecteur du média indépendant L'Esprit sportif.

Myles Spinner, Kyrane William Ayine, Maxime Bergeron, Alexis Gagnon et Elliott Lebire ont fait belle figure tout au long du tournoi. Selon Jules Regimbald, « Bourget avait peut-être le meilleur joueur offensif et défensif en termes de pur talent dans l'équipe québécoise […] Il y a évidemment Spinner, mais en défense, le numéro 88, Kyrane William Ayine, est vraiment un gars à surveiller. »

Toujours d'après Regimbald, le jeune homme n'aura pas de difficulté à se trouver une bonne école aux États-Unis en vue de la saison 2027-2028. À l'attaque, le spécialiste du football scolaire et collégial estime que Myles Spinner a été le plus dominant. En demi-finale, face à l'Alberta, l'athlète a inscrit un touché grâce à une course de 88 verges.

« En attaque, il y a aussi Alexis Gagnon qui s'est bien débrouillé.  Il retournait des bottés, il faisait des petits jeux.  Bref, il était utilisé comme gadget », complète Jules Regimbald en parlant de la délégation du Collège Bourget.

Si les Québécois ont dominé la plupart de leurs autres affrontements, la partie finale a été beaucoup plus serrée: « Tout au long du tournoi, la défense a été extraordinaire. Dans le match final, le Québec perdait 17-10, mais la défense a fait de gros jeux: Ils ont bloqué deux bottés de placement, dont un pour forcer la tenue de la prolongation », souligne le codirecteur de L'Esprit Sportif.

Le Québec l'a finalement emporté grâce à un touché d'Olivier Côté dans les dernières secondes du match. La marque finale: 23-20 ! Une chose est sûre, le football est en santé dans la belle province.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Vélo SP arrive à Salaberry-de-Valleyfield pour sa 37e édition

Publié hier à 16h15

Vélo SP arrive à Salaberry-de-Valleyfield pour sa 37e édition

Les 22 et 23 août prochains, des centaines de cyclistes se donneront rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield à l’occasion de la 37e édition du Vélo SP Croix Bleue Medavie. Présenté sous le thème Le Vélo SP. Pour le défi. Pour la cause. Pour la collectivité., l’événement invite la population à enfourcher son vélo afin de soutenir les personnes ...

LIRE LA SUITE
Dernière chance pour s'inscrire au Défi Tri-O-Lacs 2026

Publié le 1 août 2026

Dernière chance pour s'inscrire au Défi Tri-O-Lacs 2026

Le populaire Défi Tri-O-Lacs aura lieu ce dimanche 2 août à Coteau-du-Lac, en bordure du canal de Soulanges et de la piste cyclable. La remise des dossards débute à 7 h 30 et les premiers départs sont prévus vers 8 h 30. En plus de différentes distances de triathlon, dont des formats plus courts pour initier les jeunes à la discipline, des ...

LIRE LA SUITE
Du Basketball en fauteuil-roulant ouvert à tous à Saint-Clet

Publié le 31 juillet 2026

Du Basketball en fauteuil-roulant ouvert à tous à Saint-Clet

Le terrain de basketball et de tennis de la municipalité de Saint-Clet dans Vaudreuil-Soulanges a accueilli tout l'été des matchs de basketball en fauteuil roulant. Ceux qui voudraient essayer quelque chose de nouveau peuvent encore le faire puisqu'il reste toujours quatre dates, soit les mercredis 5, 12, 19 et 26 août. « Des plus jeunes aux plus ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge