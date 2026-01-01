Équipe Québec est championne de la Coupe Football Canada

Du 13 au 19 juillet, les meilleures équipes provinciales du pays se sont affrontées dans le cadre de la très convoitée Coupe Football Canada. Après avoir signé une victoire sans appel de 28-0 contre le Manitoba, puis un gain de 27-11 face à l'Alberta, le Québec avait rendez-vous en grande finale avec la puissante formation de la Saskatchewan.

Pour une troisième fois en quatre ans, le fleurdelisé avait l'occasion de mettre la main sur le précieux trophée en gagnant ce match sans lendemain. Rappelons que malgré ses nombreuses présences en finale de la médaille d'or, l'équipe québécoise n'avait pas gagné ce tournoi depuis 2017.

Cette fois-ci le Québec pouvait toutefois compter sur cinq joueurs des Voltigeurs du Collège Bourget en plus du soutien de l'un des entraîneurs de l'école, Nicolas Thibodeau.

« Cette année, le nouveau coaching staff a aidé à ce que les jeunes n'aient pas trop à réfléchir sur le terrain. Ils ont bien utilisé chaque gars en fonction de leur force et ils ont fait des jeux plus simples. Les jeunes étaient mieux encadrés », exprime Jules Regimbald, rédacteur multiplateforme au RDS et codirecteur du média indépendant L'Esprit sportif.

Myles Spinner, Kyrane William Ayine, Maxime Bergeron, Alexis Gagnon et Elliott Lebire ont fait belle figure tout au long du tournoi. Selon Jules Regimbald, « Bourget avait peut-être le meilleur joueur offensif et défensif en termes de pur talent dans l'équipe québécoise […] Il y a évidemment Spinner, mais en défense, le numéro 88, Kyrane William Ayine, est vraiment un gars à surveiller. »

Toujours d'après Regimbald, le jeune homme n'aura pas de difficulté à se trouver une bonne école aux États-Unis en vue de la saison 2027-2028. À l'attaque, le spécialiste du football scolaire et collégial estime que Myles Spinner a été le plus dominant. En demi-finale, face à l'Alberta, l'athlète a inscrit un touché grâce à une course de 88 verges.

« En attaque, il y a aussi Alexis Gagnon qui s'est bien débrouillé. Il retournait des bottés, il faisait des petits jeux. Bref, il était utilisé comme gadget », complète Jules Regimbald en parlant de la délégation du Collège Bourget.

Si les Québécois ont dominé la plupart de leurs autres affrontements, la partie finale a été beaucoup plus serrée: « Tout au long du tournoi, la défense a été extraordinaire. Dans le match final, le Québec perdait 17-10, mais la défense a fait de gros jeux: Ils ont bloqué deux bottés de placement, dont un pour forcer la tenue de la prolongation », souligne le codirecteur de L'Esprit Sportif.

Le Québec l'a finalement emporté grâce à un touché d'Olivier Côté dans les dernières secondes du match. La marque finale: 23-20 ! Une chose est sûre, le football est en santé dans la belle province.