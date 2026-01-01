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À la Ferme La Belle de Coteau-du-Lac

Célébrer un siècle d'histoire familiale

durée 14h00
19 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

C'est entourée de ses proches et de ses partenaires que la famille Isabelle a célébré le vendredi 17 juillet le centième anniversaire de sa ferme: La Belle de Coteau-du-Lac. La soirée chargée d'émotion et de fierté a également servi de coup d'envoi officiel à la saison 2026 et à l'ouverture du FestiFleurs.

Mais d'abord, une petite leçon d'histoire. Tout a commencé le 3 mai 1926, sur le perron de l'église Saint-Ignace de Coteau-du-Lac, lors d'une enchère où Albert Isabelle et Yvonne Laforest ont acquis leur première terre. Suite à cette transaction, quatre générations de fermiers sont nées et se sont relayé la possession de la ferme familiale.

C'est d'ailleurs en 1954 que Gilles Isabelle et sa femme Jeanne Montpetit prennent la relève et développent la production laitière.

Trente ans plus tard, en 1985, Luc Isabelle et Céline Delhaes agrandissent la ferme et diversifient ses activités. Aujourd'hui, leurs enfants Marc-André, Julie et Alexandre, qui ont grandi sur cette même terre, perpétuent à leur tour cet héritage.

Faire les choses en grand

Pour souligner le centenaire, la famille a orchestré une soirée alliant mémoire et projets d'avenir. Les invités ont pu visiter les installations en plus de vivre une expérience immersive retraçant les cent ans de l'histoire de la ferme. 

Deux nouveautés ont également été présentées: le Saloon, désormais disponible pour des événements privés et corporatifs, ainsi que Le Sweet Spot, une nouvelle installation inaugurée le vendredi même.

Un cocktail dînatoire mettant en valeur des produits locaux a complété l'offre événementielle. En hommage aux fondateurs, la famille a également recréé une photo devant l'église Saint-Ignace, là où tout avait commencé un siècle plus tôt.

Une saison spéciale en perspective

Le centenaire ne se limitera pas à cette soirée. Tout au long de la saison 2026, la Ferme La Belle réserve à ses visiteurs plusieurs surprises inspirées de son histoire : une murale historique sera dévoilée sur le site, et diverses nouveautés rendront hommage à ceux qui ont fait de la ferme ce qu'elle est aujourd'hui.

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