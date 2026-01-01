Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Les rénovations ont progressé dans le secteur de la Gare

Ouverture partielle du nouveau carrefour giratoire à Vaudreuil-Dorion

durée 14h00
24 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La Ville de Vaudreuil-Dorion confirme avoir reçu l’avis officiel du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonçant l’ouverture à la circulation du nouveau carrefour giratoire situé à l’intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes, du boulevard de la Gare et de la bretelle de la sortie 2 de l’autoroute 30 ouest.

Le nouveau carrefour giratoire est officiellement en service depuis le vendredi 24 juillet 2026, à  5 h le matin. Ce nouvel aménagement s’inscrit dans la transformation du secteur en prévision de l’arrivée du futur hôpital. Il permettra d’améliorer la fluidité de la circulation, de réduire les vitesses et d’accroître la sécurité pour l’ensemble des usagers.

Jusqu’à l’achèvement des travaux du carrefour giratoire Henry-Ford, la circulation s’effectuera toutefois sur une seule voie. Par ailleurs, le tronçon de la route 340 Est sera fermé à la
circulation entre le boulevard de la Gare et la rue Henry-Ford.

Il s’agit du deuxième carrefour giratoire à entrer en opération à Vaudreuil-Dorion, mais du premier à deux voies. Notons que l'autre est situé à la sortie 35 de l’autoroute 40 Est, menant à l’avenue Saint-Charles et au boulevard de la Cité-des-Jeunes. Il a été inauguré le 20 novembre 2006 et ne comporte qu'une voie.

« Les travaux avancent rondement et nous savons qu’une période de chantier aussi intense n’est jamais facile pour les automobilistes. Nous terminons la 13e semaine des travaux dans ce secteur, et chaque étape franchie nous rapproche de l’ouverture tant attendue de notre nouvel hôpital, un projet structurant pour toute la région », a déclaré le maire Paul Dumoulin.

« La mise en service de ce giratoire représente une avancée importante dans le grand chantier du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui se poursuit selon la planification établie. D’autres phases suivront, mais nous progressons concrètement vers la mise en
place de l’ensemble des aménagements nécessaires », a ajouté M. Dumoulin.

Les travaux du second carrefour giratoire, situé à l’angle de la rue Henry-Ford et du boulevard de la Cité-des-Jeunes, débuteront le 3 août. La Ville invite les automobilistes à circuler avec prudence lors des premiers jours d’ouverture et à respecter la signalisation en place.

Pour en savoir plus sur l’utilisation d’un carrefour giratoire à deux voies, consultez la section
Info-travaux du site Web de la Ville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Cinq collectes prévues en août dans Vaudreuil-Soulanges

Publié à 6h00

Cinq collectes prévues en août dans Vaudreuil-Soulanges

Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours du prochain mois, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à cinq occasions.  Les collectes ...

LIRE LA SUITE
Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Publié le 2 août 2026

Rendre hommage à un bénévole impliqué, John Bragg

Dans le cadre de leur 25ᵉ anniversaire, le Club de soccer des Hawks de Saint-Lazare et de Hudson organise un événement qui se veut rassembleur et familial. En plus d'en profiter pour fêter leur quart de siècle en grand, l'organisation souhaite aussi rendre hommage à Johnn Bragg, un homme qui s'est impliqué énormément au sein du club. Geneviève ...

LIRE LA SUITE
Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Publié le 2 août 2026

Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.  Près de 5 000 $ en bourse pour des finissants de la Cité-des-Jeunes La Fondation de la Cité-des-Jeunes dresse un bilan record pour l'année scolaire 2025-2026. En tout, 115 565 $ ont été investis dans des projets scolaires ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge