Une centaine d'élèves participent à l'activité J'adopte un cours d'eau

Cinq classes provenant d’écoles secondaires situées sur le territoire du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent ont bénéficié du programme éducatif d’initiation à la science de l’eau intitulé J’adopte un cours d’eau. De mai à juin, quelque 125 élèves provenant des écoles secondaires des Échos et de la Cité-des-jeunes de Vaudreuil-Dorion, des Patriotes-de-Beauharnois et de Saint-François-Xavier de La Prairie ont pu participer aux activités proposées.

Ces élèves se sont rendus à leur cours d’eau local, soit la rivière Quinchien à Vaudreuil-Dorion, la rivière Saint-Louis à Beauharnois et le bassin de La Prairie, pour décrire le site, effectuer des analyses physicochimiques et échantillonner des macroinvertébrés benthiques comme des larves d’insectes, des vers, des crustacés et des mollusques vivant au fond des cours d’eau.

Il faut savoir que ces petits organismes sont fort utiles puisqu'en plus de permettre à de nombreux poissons, oiseaux et amphibiens de se nourrir, ce sont des indicateurs de l’état de santé des cours d’eau.

Les analyses physicochimiques réalisées lors de l’activité J’adopte un cours d’eau permettent de mesurer sept paramètres tels que la température de l’eau, l’oxygène dissous, le pH, la dureté, la turbidité, le nitrate et le nitrite, ainsi que la conductivité.

Après avoir fait ces démarches sur le terrain, les élèves sont retournés en

classe, afin de mieux comprendre les résultats des tests effectués, et pour dévoiler l’indice de santé biologique du cours d’eau étudié.

Ces activités éducatives ont été rendues possibles grâce à l’aide financière reçue de plusieurs partenaires locaux, dont la Ville de Vaudreuil-Dorion, la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges, la Ville de La Prairie, la Caisse Desjardins La Prairie, les députés de La Prairie Jacques Ramesay et Christian Dubé ainsi que le programme Passion Sciences de l’école des Patriotes-de-Beauharnois.

« Nous tenons à remercier tous ces partenaires pour leur soutien financier. « Sans cet apport, ces activités éducatives pour 5 groupes d’élèves n’auraient pas été possibles », a précisé la chargée de projets en environnement du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent, Caroline Côté-Larose.