Alice Caron: prête à affronter n'importe quel défi

À peine âgée de seize ans, Alice Caron se distingue en étant non seulement la plus jeune pilote de la Formule R, qui est réservée aux recrues et anciennement connue sous le nom de Formule 2,5 litres, mais également la seule femme de la compétition. Originaire de Les Coteaux, la jeune femme était présente au festival nautique de sa ville natale le dimanche 19 juillet, et Néomédia en a profité pour lui poser quelques questions concernant sa saison.

Alice est l'une des rares athlètes à avoir récemment gradué de la classe novice. À sa première saison à bord d'une embarcation à cockpit fermé, elle ne se fait pas d'illusions : il s'agira d'abord et avant tout d'une année d'apprentissage et de perfectionnement.

Avec 152 points, la recrue se classe présentement onzième de sa catégorie. « On apprend doucement mais sûrement, on y va relax. « Notre but principal, c'est de prendre de l'expérience et de revenir au bord en un morceau », exprime d'emblée la pilote du Lucky 13.

Pour elle, les changements entre la classe novice et la formule R sont minimes. Ce qui est le plus différent entre les deux types d'hydroplanes qu'elle a dirigés, c'est la vitesse et le fait que je sois à l'intérieur d'un cockpit.

Faire confiance à son équipe

L'équipe qui l'entoure prend néanmoins beaucoup plus d'espace qu'auparavant. « J'ai ma tante et ma cousine aujourd'hui qui vont maintenir l'extérieur du bateau, laver les vitres, mettre le bouchon, etc. Ma mère va m'attacher et c'est elle qui gère tout ce qui est cockpit. Finalement il y a mon père qui s'occupe de tout ce qui est mécanique et de me parler dans mon casque », explique Alice Caron.

Le parcours étant différent à chaque étape du circuit, il est primordial pour elle et son équipe de bien étudier les tournants et de s'adapter aux conditions météorologiques. Dans ce sport, une vague peut tout faire basculer.

« À chaque course, c'est différent, tu ne sais jamais si ça va vraiment bien aller ou pas », souligne Alice.

Partager sa passion pour les régates

Dans le cadre du festival nautique, la jeune femme a profité de l'événement pour faire découvrir le Lucky 13 aux visiteurs, notamment aux plus jeunes, en leur présentant le cockpit ainsi que les différentes composantes de son embarcation.

Au-delà de la compétition, la jeune pilote multiplie les activités de promotion afin de faire connaître son sport et, bien sûr, son équipe. En plus de participer à des événements communautaires et à des activités de financement, elle va à la rencontre des curieux pour leur partager sa passion.

Son engagement auprès de la communauté lui a d'ailleurs permis de se bâtir un fan club et de sensibiliser un nouveau public au monde des régates d'hydroplanes.

Elle poursuivra sa saison les 1ᵉʳ et 2 août à North Tonawanda dans l'État de New York avant de conclure près de la région avec les régates de Beauharnois qui auront lieu les 22 et 23 août prochain.