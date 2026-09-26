Rattrapez nos entrevues avec les candidats de Vaudreuil

Alors qu'il sera possible de voter par anticipation dans moins de 48 heures, Néomédia vous a présenté, au cours des derniers jours, une série de capsules visant à faire découvrir les personnes engagées dans la course. Vous avez manqué ces courtes entrevues vidéos? Ce n'est pas un problème, car il est toujours possible de les rattraper, tant pour les candidats de Soulanges que pour ceux de Vaudreuil.

Aujourd'hui, intéressons-nous aux candidats de Vaudreuil. Au total, quatre candidats ont accepté de se prêter au jeu, soit: Jeannette Uwantege, candidate de Québec solidaire, James Hughes du Parti libéral du Québec (PLQ), Meili Faille du Parti québécois et Chantal Darcy de l'équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec.

Au cours de ces tête-à-tête, les candidats répondent aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Question personnalisée 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

Voici une brève description de chaque candidat tel qu'indiqué sur les sites Internet de leur parti et le lien pour visionner leur entrevue:

Jeannette Uwantege:

Jeannette Uwantege, est une gestionnaire communautaire engagée qui œuvre depuis 18 ans pour les familles et la justice sociale. Directrice générale et fondatrice de deux organismes communautaires, elle a également siégé à plusieurs conseils d’administration d’organismes communautaires et publics. En 2024, elle a mobilisé près de 100 familles québécoises en fondant le Collectif des parents de la DPJ, portant leur voix et leurs préoccupations. Candidate de Québec solidaire dans Vaudreuil, elle veut renforcer la confiance à l’égard des institutions, défendre les droits des parents et la sécurité des enfants, réduire les inégalités sociales et améliorer l’accès aux soins et aux médicaments pour toutes les familles.

Vaudreuil - Depuis 18 ans, j’œuvre auprès des citoyennes et citoyens dans le milieu communautaire. Ce travail m’a permis de bien connaître les réalités et les attentes de la population de Vaudreuil. Je veux porter vos priorités : améliorer le transport collectif, agir sur la crise du logement et du coût de la vie, favoriser l’accessibilité universelle, soutenir les familles, les jeunes et les aîné·es, protéger l’environnement et renforcer l’inclusion sociale. Je crois que cette élection sera décisive. Avec votre mobilisation, je veux vous représenter avec force à l’Assemblée nationale.

James Hughes:

Père de trois enfants, le président-directeur général de Mission Old Brewery, James Hughes, fait le saut en politique provinciale en joignant les rangs du Parti libéral du Québec.

Titulaire d’un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill, d’un baccalauréat en droit de l’Université de Cambridge ainsi que d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s, James Hughes possède une expérience remarquable en matière de services sociaux, plus particulièrement dans le domaine de l’itinérance. Il a consacré sa carrière au sein d’organismes à but non lucratif afin de promouvoir l’inclusion sociale et de contribuer à briser le cycle de l’itinérance au Canada.

En plus de diriger Mission Old Brewery, le candidat du PLQ dans Vaudreuil est actuellement membre du comité ad hoc sur les campements de Montréal, président inaugural du conseil d’administration de la Table ronde provinciale sur l’emploi (PERT), président-fondateur de l’organisme YES Emploi + Entrepreneuriat et siège également au conseil d’administration du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Au fil de sa carrière, James Hughes a également occupé le poste de sous-ministre au ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, de 2008 à 2011. À ce titre, il a contribué à la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté de la province, une initiative largement reconnue pour son approche avant-gardiste. De 2012 à 2015, il a aussi présidé la Fondation Graham Boeckh et a été cofondateur du Mouvement montréalais pour mettre fin à l’itinérance (MMFIM). Finalement, M. Hughes est également auteur de trois ouvrages publiés en 2015, 2018 et 2024, portant sur l’itinérance, l’amélioration des programmes sociaux et leur importance au Canada.

L’engagement de M. Hughes a été reconnu à maintes reprises. En 2014, il a reçu le Prix Goldbloom, remis pour sa contribution à la communauté anglophone du Québec. En 2019, l’Université Queen’s lui a décerné la médaille John Stirling, en reconnaissance de son engagement auprès des personnes les plus vulnérables de Montréal. Finalement, en 2025, il est également récipiendaire de la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec pour l’ensemble de sa carrière dédiée à l’engagement social et au soutien des personnes démunies.

Meili Faille:

Députée de Vaudreuil-Soulanges à la Chambre des communes sous la bannière du Bloc Québécois de 2004 à 2011, Meili Faille est actuellement présidente et conseillère principale de KOKÜS Conseillers stratégiques. Elle fait un retour en politique québécoise avec l’intention de défendre les intérêts de Vaudreuil, une circonscription qu’elle connaît très bien, et qu’elle a représentée pendant plusieurs années.

Disposant d’un vaste réseau au sein des nations autochtones du Québec avec lesquelles elle travaille depuis 2011 sur divers dossiers, elle veut consolider les ponts entre le mouvement indépendantiste québécois et les nations autochtones.

« Dans les dernières années, j’ai travaillé étroitement avec des clients autochtones dans des dossiers liés à la gouvernance, au développement économique, à la sécurité publique, aux infrastructures et aux relations avec les gouvernements. Cette expérience a renforcé ma conviction que le développement du Québec doit se faire dans le respect, le dialogue et l’établissement de partenariats durables avec les Premières Nations et les Inuits. Ce constat est d’autant plus vrai pour notre parti qui fera du Québec un pays. Il est temps qu’on bâtisse un réel partenariat de nation à nation, d’égal à égal. »

Chantal Darcy:

Née à L'Île-Perrot et établie à Saint-Lazare depuis 24 ans, Chantal Darcy est une entrepreneure et leader communautaire profondément enracinée dans Vaudreuil-Soulanges. Depuis plus de 20 ans, elle se consacre aux familles, aux enfants, aux aînés et aux nouveaux arrivants.

Fondatrice de La Boîte aux Trésors, elle a créé et porté de nombreux projets éducatifs, sociaux et intergénérationnels. Animatrice de l’émission Fièrement Moi à la télévision communautaire régionale, elle donne également la parole aux citoyens de sa communauté afin de faire connaître leur parcours et leurs réalités. Son engagement unique lui a valu, en 2024, la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

Femme de terrain reconnue pour son écoute et sa capacité à rassembler, Chantal propose de mettre son énergie débordante, sa créativité et son expérience au service des citoyens de Vaudreuil, particulièrement des familles, de l’intégration et de la vitalité de sa communauté.