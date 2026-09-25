Rattrapez nos entrevues avec les candidats de Soulanges

Alors qu'il sera possible de voter par anticipation dans moins de 48 heures, Néomédia vous a présenté, au cours des derniers jours, une série de capsules visant à faire découvrir les personnes engagées dans la course. Vous avez manqué ces courtes entrevues vidéos? Ce n'est pas un problème, car il est toujours possible de les rattraper, tant pour les candidats de Soulanges que pour ceux de Vaudreuil.

Aujourd'hui, intéressons-nous aux candidats de Soulanges. Au total, quatre candidats ont accepté de se prêter au jeu, soit: Olivier Bertin-Mahieux du Parti libéral du Québec (PLQ), Marilyne Picard de l'équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Francis Deroo du Parti québécois et Kristian Solarik du Parti conservateur du Québec.

Au cours de ces tête-à-tête, les candidats répondent aux questions suivantes : 1) Présentez votre parcours et en quoi vos expériences personnelles ou professionnelles font de vous le meilleur représentant pour Soulanges? 2) Quels sont les trois enjeux prioritaires pour votre comté? 3) Question personnalisée 4) Quel est votre message pour les électeurs de Soulanges?

Voici une brève description de chaque candidat tel qu'indiqué sur les sites Internet de leur parti et le lien pour visionner leur entrevue:

Olivier Bertin-Mahieux:

Gestionnaire engagé et mobilisateur reconnu, Olivier Bertin-Mahieux agit depuis 2021 à titre de directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, où il a notamment contribué à élargir la portée de la célèbre Dictée P.G.L. auprès des adultes en entreprise et des personnes immigrantes en parcours de francisation. Convaincu que la maîtrise du français est un puissant vecteur d’intégration et d’appartenance, il place depuis toujours l’éducation et l’accès aux opportunités au cœur de son engagement.

Diplômé en commerce de l’Université McGill et titulaire d’une maîtrise en science politique de l’Université de Montréal, il cumule plus de 25 années d’expérience en affaires publiques dans des secteurs variés, dont l’éducation, l’immigration, le transport ferroviaire, l’horticulture et la coopération internationale. Il a également occupé des fonctions au cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Très impliqué auprès de la jeunesse québécoise, Olivier Bertin-Mahieux a siégé notamment aux conseils d’administration de l’Office Québec-Monde pour la Jeunesse et de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, contribuant à ouvrir les portes de la Francophonie aux jeunes générations.

Profondément conscient des réalités d’une région en pleine croissance, il souhaite placer l’éducation, l’accès aux services et le développement des communautés au cœur de son engagement politique. Convaincu de l’importance d’une politique humaine et rassembleuse, il entend défendre les intérêts des familles, des jeunes et des aînés de Soulanges avec écoute, rigueur et détermination.

Marilyne Picard:

Marilyne Picard est députée de Soulanges depuis 2018. Diplômée de deuxième cycle de l’École nationale d’administration publique (ENAP), son engagement politique s’est construit à partir d’un parcours profondément humain et atypique : d’abord entrepreneure, puis mère militante, elle a choisi de s’impliquer en politique pour défendre les familles.

Mère d’une fille atteinte d’une maladie génétique rare et cofondatrice du mouvement Parents jusqu’au bout, elle a revendiqué une meilleure reconnaissance ainsi qu’un soutien accru pour les familles d’enfants lourdement handicapés. Grâce à ses actions, des mesures concrètes comme le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) ont été mises en place.

Marilyne Picard a également porté la voix des parents endeuillés et contribué à des avancées afin de mieux répondre à leurs besoins, notamment par la mise en place de l’allocation pour parents endeuillés.

Reconnue pour sa proximité avec les citoyens, son écoute et son approche collaborative, son parcours témoigne d’un engagement sincère envers les personnes les plus vulnérables.

Francis Deroo:

Ex-maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, l’engagement politique de notre candidat de Soulanges, Francis Deroo, lui a permis d'approfondir sa connaissance des citoyens et des organismes régionaux en consolidant des relations empreintes de respect et de confiance.

Il souhaite désormais faire le saut avec notre formation politique parce qu’il veut participer activement à la réalisation d’un Québec indépendant.

« J’ai toujours été souverainiste. J’étais trop jeune en 1980, mais j’ai voté oui en 1995. Le projet de souveraineté est là pour tous les Québécois. Il y a de la place pour tout le monde : francophones, anglophones et allophones. »

Kristian Solarik:

Professionnel œuvrant dans les domaines du transport, de la sécurité et des ventes, Kristian possède un parcours diversifié axé sur le service, la rigueur et la recherche de solutions concrètes. Impliqué en politique depuis plusieurs années, il souhaite mettre son expérience au service des citoyens de Soulanges et représenter leurs intérêts avec sérieux, proximité et détermination.

Kristian souhaite défendre des solutions concrètes pour améliorer l’accès aux soins de santé, alléger le fardeau fiscal et réglementaire des familles et des entrepreneurs, faciliter l’accès à la propriété et favoriser une gestion responsable des finances publiques afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.