Charles Royer Tremblay fait une proposition en développement industriel

Faire de Valleyfield un pôle industriel et logistique au service des marchés nordiques

Le candidat libéral dans Beauharnois, Charles Royer Tremblay, présente aujourd'hui une proposition de développement industriel visant à travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin de positionner Valleyfield, le poumon industriel de la Montérégie-Ouest, comme un pôle stratégique de logistique et de développement industriel au service des marchés nordiques, du Nord du Québec et du Nunavut. Cette vision mise sur les infrastructures portuaires et ferroviaires existantes, sur l'écosystème manufacturier régional et sur une collaboration fédérale structurée.

Depuis 2024, le gouvernement fédéral a engagé plus de 35 milliards de dollars dans le développement du Nord canadien, notamment en infrastructures, en défense, en transport et en sécurité alimentaire. Ces investissements structurants transforment le Nord en une véritable priorité en défense et sécurité économique — une occasion économique que la région de

Valleyfield est stratégiquement placée pour saisir.

Une vision de développement industriel pour la région

La proposition vise à faire de Valleyfield « le principal point d'agrégation, de préparation, de transformation et d'expédition des marchandises et des équipements destinés aux territoires nordiques du Canada ». Ce positionnement permettrait de développer une filière industrielle à haute valeur ajoutée, créatrice d'emplois qualifiés et durables.

Au cœur de cette filière se trouve un créneau spécialisé de haute valeur : la préparation et l'expédition d'équipements civils et de défense destinés au Nord. Loin de constituer un volet distinct, ce segment logistique de pointe s'inscrit pleinement dans le développement industriel régional — il en représente l'un des débouchés les plus porteurs, soutenu par les priorités fédérales de sécurité des approvisionnements et de développement du passage nordique.

Le Parti libéral est le seul parti à proposer des solutions concrètes qui s'arriment directement à l'approche fédérale d'investissement et de partenariat pancanadien.

Des atouts logistiques uniques

Le territoire réunit des forces distinctives rarement rassemblées :

- Un port municipal agile, capable de s'adapter rapidement à des besoins spécialisés — cargaisons sensibles, modules préfabriqués, équipements de pointe. Sa taille plus modeste facilite aussi la mise en place de mesures de sécurité renforcées.

- Une localisation stratégique, au carrefour Québec–Ontario–États-Unis, offrant un accès direct aux grands corridors commerciaux.

- Un réseau ferroviaire industriel, connecté aux chaînes logistiques nationales et apte à accueillir des convois spécialisés.

- Un accès à un important bassin de talents, grâce à la proximité des grands centres urbains.

- Une expertise existante, grâce à la présence d'entreprises de logistique nordique et de fabricants d'équipements civils et de défense déjà actifs dans la région.

Retombées économiques et sociales pour la Montérégie-Ouest

La mise en place de ce pôle industriel et logistique permettrait :

- La création d'emplois qualifiés à haute valeur ajoutée en logistique avancée, en ingénierie, en sécurité et en produits manufacturiers spécialisés.

- Un renouveau industriel régional, soutenu par les investissements fédéraux actuels et à venir dans le Nord.

- Un positionnement international renforcé, propice à l'attraction d'investissements locaux, fédéraux et internationaux dans des industries de pointe.

- Une protection accrue du port, assurant sa pérennité malgré la perte récente des services douaniers.

« Je m'engage à œuvrer au positionnement de Valleyfield comme un pôle stratégique de logistique et de développement industriel, en misant sur ses infrastructures portuaires et ferroviaires, son emplacement stratégique et son potentiel pour desservir les marchés nordiques. Notre région a tout ce qu'il faut pour devenir une porte d'entrée industrielle vers le Nord : il ne manque qu'une voix déterminée pour le faire valoir, à Québec comme à Ottawa », conclut Charles Royer Tremblay.