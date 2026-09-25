Carnet de campagne — Jour 30

Voici quelques dépêches en ce jour 30 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. À l'aube de la tenue du vote par anticipation, les chefs poursuivent leur tournée du Québec.

En ce 30ᵉ jour de campagne électorale, les cinq parts politique poursuivent leur campagne électorale qui les mènera au jour J le 5 octobre prochain. Voici un résumé de celles-ci.

Coalition avenir Québec (CAQ) :

Devant les élus assistant au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, Christine Fréchette, a pris l'engagement de tripler le budget permettant de préserver les services essentiels dans les noyaux villageois qui se dévitalisent. Il passera ainsi de 10 millions de dollars à 30 millions de dollars en cas de réélection.

La première ministre sortante a aussi indiqué qu'une enveloppe supplémentaire de 100 millions de dollars sera mise sur pied pour soutenir la requalification des bâtiments patrimoniaux. Certaines exigences du Code du bâtiment qui empêchent ces projets de voir le jour seront aussi révisées, a-t-elle mentionné.

Parti québécois :

Le chef Paul St-Pierre Plamondon a pris le micro en cette fin de semaine pour abandonner une promesse. En effet, l'homme politique qui pourrait devenir premier ministre le 5 octobre prochain, a indiqué que le PQ n'avait plus l'intention de mettre en place un troisième lien réservé au transport collectif entre Québec et Lévis dans un prochain mandat.

Dans la foulée, le PQ a aussi dévoilé ses cinq priorités pour la Capitale-Nationale:

- Prioriser l’économie, en faisant de Québec un vrai pôle de l’automatisation, de la robotisation, de l’intelligence artificielle et des technologies numériques;

- S’attaquer à la congestion routière et augmenter l’offre du transport en commun, notamment en réalisant en priorité le réseau structurant de tramway de la phase 1 du Plan CITÉ et en travaillant à planifier les prochaines étapes de celui-ci;

- Faire de la lutte à l’itinérance une priorité sociale à Québec;

- Reprendre le contrôle du Mont-Sainte-Anne et en faire un moteur de développement récréotouristique pour toute la région;

- Faire de Québec une véritable capitale nationale.

Québec solidaire :

La cheffe Ruba Ghazal a indiqué qu'un gouvernement solidaire porté au pouvoir, procéderait à la nationalisation de toutes les lignes de transport interurbain par autocar. Ainsi, le Québec disposerait d'un «véritable service public.» Comme lors du scrutin de 2022, QS a pour objectif de nationaliser toutes les lignes en faisant l'acquisition des entreprises en opération. Dans un premier mandat, dès la deuxième année, le gouvernement bonifierait de 40 M $ annuellement le montant affecté au développement de nouveaux circuits.

Parti conservateur du Québec :

En point de presse, le chef Éric Duhaime a précisé qu'un gouvernement conservateur au pouvoir mettrait en place un registre pour les décideurs ayant mal géré l'argent des Québécois, qui les rendraient inaptes à gérer des fonds publics.

Parti libéral du Québec:

Projections en date du 24 septembre:

Circonscription de Beauharnois:

Circonscription de Soulanges:

Circonscription de Vaudreuil: