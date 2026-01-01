Ce 12 août, on supporte les auteurs de chez nous

Aujourd’hui, le mardi 12 août est la journée « J’achète un livre québécois ». Depuis 2014, cette date est devenue une tradition parmi les adeptes de littérature québécoise. Pour la souligner, Néomédia a décidé de republier les entrevues réalisées avec des auteurs d'ici dans les derniers mois.

Michelines : un hommage aux femmes qui nous ont façonnés

Après avoir conquis les lecteurs et la critique avec Michelin, Michel-Maxime Legault est de retour avec Michelines, deuxième volet de sa trilogie de Saint-Polycarpe, qui paraîtra le 25 août prochain aux Éditions du Quartz. Entre prose, poésie et théâtre, l’auteur poursuit sa réflexion identitaire avec le regard qui a fait la singularité et le succès de son premier livre.

Un quatrième roman mariant vengeance et désir pour une autrice de Rigaud

Mère de cinq enfants, ancienne physiothérapeute pédiatrique et surveillante d'élèves au Collège Bourget de Rigaud, Julie Lamarre a un quotidien bien rempli. Malgré cela, elle s’est lancée en mars 2019 dans l’écriture. Sept ans plus tard, elle lance ces jours-ci son quatrième roman intitulé Désir Insensé.

Un quatrième roman signé par un auteur de Vaudreuil-Dorion

Après avoir signé une trilogie d’espionnage, l’auteur de Vaudreuil-Dorion, Cédric Léveillé a lancé le samedi 7 mars son quatrième roman en carrière. Étant policier dans la vie de tous les jours, il n’est pas étonnant que ce métier riche en adrénaline l’ait inspiré pour le personnage de Léon Castel et son thriller intitulé La porte de Montréal.

Un Campivallensien lance son 4e livre en un an

Natif de Salaberry-de-Valleyfield, Mario Jacob signe son quatrième livre, tous publiés en autoédition, en un an. Dans ce dernier opus, intitulé Les dimanches de Maria, il rend hommage à une génération de femmes, soit celles qui, au tournant du 20e siècle, ont élevé leurs familles nombreuses tout en s’occupant des finances du foyer.

Apprivoiser l'argent: un guide accessible pour mieux gérer son argent

Marianne Spear, conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective a écrit un livre intitulé Apprivoiser l'argent qui sortira en librairie le 21 janvier prochain.

Le passé judiciaire méconnu de Beauharnois raconté dans un livre

L’auteur, chercheur en histoire et citoyen de la région du Suroît, Marcel Labelle, signe un nouveau livre intitulé Quand Beauharnois était une ville d’avocats (1857 à 1903). Néomédia a pu aller à sa rencontre pour en apprendre plus sur ce nouvel ouvrage en vente au coût de 40$ auprès de M. Labelle et à l'Hôtel de ville de Beauharnois.

Les soeurs Drainville, un 9e roman signé Mélanie Calvé

Tout récemment, l’autrice de Salaberry-de-Valleyfield, Mélanie Calvé, a lancé son 9e roman en carrière. Le livre intitulé Les soeurs Drainville transporte les lecteurs dans l’univers de ce duo, des jumelles, qui réside à Trois-Rivières au milieu des années 30. Entrevue avec celle pour qui écrire est un besoin vital.

Les aventures de Nhoa et Théau : une série jeunesse adaptée aux enfants dyslexiques

Rendre la lecture plus facile pour les enfants dyslexiques : c’est le défi que relève Marc Ethier avec sa série jeunesse, Les aventures de Nhoa et Théau. L’auteur, habitué aux récits d’horreur pour adultes, adapte son écriture pour offrir aux jeunes lecteurs des outils concrets et ludiques afin de surmonter leurs difficultés.