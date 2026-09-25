Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Vendredi 25 septembre:

Ville de Hudson

Quoi: 5 à 7 des bénévoles;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (194 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 17 h à 19 h;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Oktoberfest à l'Espace des Muses avec Starfield Cookout;

Où: 1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3);

Quand: 19 h à 22 h;

Samedi 26 septembre:

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);

Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 10 h 30;

Ville de Hudson

Quoi: Café avec la mairesse;

Où: Maison Halcro (539 rue main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 10 h à 12 h;

Municipalité de Saint-Polycarpe

Quoi: Oktoberfest Ferme Brasserie Schoune;

Où: 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Poycarpe, Québec, Canada, J0P 1X0;

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Portes ouvertes de la caserne incendie;

Où: 283 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: 10 h à 14 h;

Ville de Hudson

Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;

Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Oktoberfest à l'Espace des Muses avec Vinyl Revenge;

Où: 1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3);

Quand: 19 h à 22 h;

Dimanche 27 septembre:

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;

Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Quoi

: Cuisiner avec les plantes sauvages;

Où:

Les Sentiers de l'Escapade (15, rue du Boisé-des-Franciscaines - RIgaud, Québec, Canada, J0P 1P0);

Quand:

13 h à 16 h;