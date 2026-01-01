Michelines : un hommage aux femmes qui nous ont façonnés

Après avoir conquis les lecteurs et la critique avec Michelin, Michel-Maxime Legault est de retour avec Michelines, deuxième volet de sa trilogie de Saint-Polycarpe, qui paraîtra le 25 août prochain aux Éditions du Quartz. Entre prose, poésie et théâtre, l’auteur poursuit sa réflexion identitaire avec le regard qui a fait la singularité et le succès de son premier livre.

Cette fois, M. Legault marche dans les traces de deux femmes de sa famille: sa mère et sa tante, toutes deux prénommées Micheline. Nées dans les années 1950, elles appartiennent à une génération dont les rêves ont parfois été freinés par les attentes de leur époque. À travers leurs parcours, l'auteur tente de comprendre les petites et grandes tragédies qui façonnent une vie tout en rendant un hommage bouleversant à ces femmes qui l'ont inspiré.

« Micheline, un vrai nom de boomers. Quand les Michelines étaient à la mode, le pain sandwich l’était aussi. Le nom Micheline est voué à disparaître. Elles sont en voie d’extinction, les Michelines. Bientôt, ce sont juste les archéologues qui vont s’y intéresser. Pis moi », souligne l'auteur.

Avec son humour caractéristique et sa délicatesse littéraire, Michel-Maxime Legault transforme cette disparition annoncée en un récit universel sur les aspirations, les renoncements et la transmission.

« Quand un livre nous fait rire aux éclats et nous touche droit au cœur, on sait qu'on tient un petit joyau. C'est l'effet qu'a produit Michelin, de Michel-Maxime Legault, à sa sortie en 2024. L'annonce de la trilogie complète (Michelin, Michelines et Michels) nous ravit donc au plus haut point », estime Julie Mathieu du magazine VÉRO.

Jouer des Michelines sur scène

Michelines, au même titre que Michelins, prendra vie au théâtre. Mise en scène par Marie-Hélène Gendreau et interprétée par Frédérike Bédard et Michel-Maxime Legault, la pièce sera présentée les 24 et 25 août 2026 au Théâtre du Bic pour 3 représentations, puis du 8 au 25 septembre 2026 chez Duceppe, dans la série des 5 à 7, avant de partir en tournée à travers le Québec.

En entrevue avec Néomédia plus tôt cette année, l'auteur du livre a confirmé qu'il serait de passage dans la région et qu'il avait de l'intérêt pour jouer sa pièce dans sa ville natale, à Saint-Polycarpe.