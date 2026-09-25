La Journée Automnale Multiculturelle sera de retour à L’Embouchure!

La Municipalité des Coteaux, la Ville de Coteau-du-Lac et le parc du canal de Soulanges invitent la population à la 2e édition de la Journée automnale multiculturelle (JAM), qui se tiendra le samedi 3 octobre 2026, de 11 h à 17 h, sur le site enchanteur de L’Embouchure (20, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac).

À la croisée du canal de Soulanges et du lac Saint-François, cet événement rassembleur et gratuit propose un véritable tourbillon de cultures, de musique, de gastronomie et de rencontres humaines pour toute la famille.

Un voyage culturel vibrant

Tout au long de la journée, la scène et la zone des artisans s'animeront au rythme de prestations artistiques inspirées des quatre coins du monde :

- 11 h : Flamenco avec Carlos;

- 12 h : Volent les papillons — Danse traditionnelle chinoise;

- 13 h : Spectacle de percussions, danse et acrobatie avec Cheikh Anta Faye & ses amis;

• 14 h 30 : Danse irlandaise avec le groupe Costello;

• 15 h & 16 h 30 : Prestations de danse brésilienne;

• 15 h 30 : Atelier participatif d'initiation au djembé;

Vitrine sur le savoir-faire d'ici

Le marché des artisans accueillera près de 30 créateurs, producteurs et artistes régionaux. Les visiteurs pourront y découvrir des œuvres d'artisanat, bijoux, céramiques, produits du terroir, soins corporels, créations textiles et œuvres littéraires uniques.

Activités familiales et offre gourmande

De nombreuses activités gratuites attendent les enfants et leurs parents, incluant la réalisation d'une grande œuvre collective à la peinture acrylique sur un géant cube de bois en compagnie de l’artiste Jessandra Guindon, la décoration de citrouilles et de mini pots en céramique, des ateliers de décoration d’éventails, de la médiation artistique avec la Route des arts de Vaudreuil-Soulanges et le Cercle de Fermières Des-Phares, ainsi que des tatouages au airbrush, sans oublier la possibilité d'apporter votre vieux skateboard pour le transformer en véritable œuvre d'art !

Côté papilles, l'offre alimentaire mettra à l'honneur les saveurs africaines (Afro10ziak), latino-américaines (Marché Los Amigo) et cambodgiennes (Restaurant Khmer). Un espace bar proposera également le cocktail signature « Le JAM », ainsi que du maïs soufflé gratuit pour tous.

Pour consulter la programmation détaillée et la liste complète des exposants, visitez le site web : les-coteaux.qc.ca/events/journee-automnale-multiculturelle-2026/.