Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Samedi 26 septembre:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Samedis Zen au canal (annulé en cas de pluie);
Où: Parc Thomas-Monro / Louis-Stanislas-Pariseau, 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Ville de Hudson
Quoi: Café avec la mairesse;
Où: Maison Halcro (539 rue main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 10 h à 12 h;
Municipalité de Saint-Polycarpe
Quoi: Oktoberfest Ferme Brasserie Schoune;
Où: 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Poycarpe, Québec, Canada, J0P 1X0;
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Portes ouvertes de la caserne incendie;
Où: 283 route 338, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: 10 h à 14 h;
Ville de Hudson
Quoi: Marché à la Ferme Pengrove;
Où: 133 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0;
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Oktoberfest à l'Espace des Muses avec Vinyl Revenge;
Où: 1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3);
Quand: 19 h à 22 h;
Dimanche 27 septembre:
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Oktoberfest au Village des Écluses;
Où: Village des Écluses (2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades,Québec, Canada, J0P 1M0);
Quand: Heures variables;
Ville de Rigaud
Quoi: Cuisiner avec les plantes sauvages;
Où: Les Sentiers de l'Escapade (15, rue du Boisé-des-Franciscaines - RIgaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 13 h à 16 h;
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