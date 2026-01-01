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Coteau-du-Lac

Abaissement de la vitesse sur un tronçon de la route 201

durée 10h00
18 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Au cours des derniers jours, une nouvelle signalisation a fait son apparition sur la route 201, entre la rue Dupont et le chemin du Ruisseau Nord, à Coteau-du-Lac. En effet, la vitesse sur ce tronçon a été abaissée par le Ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) à la demande de l'administration municipale. 

Ainsi, les usagers de la route qui circulent dans ce secteur doivent maintenant circuler à 80 km/h sur cette section, plutôt qu'à 90 km/h comme c'était le cas avant ce changement. 

Cette modification fait suite à une demande formulée par la Ville auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, à la demande du conseil municipal, en 2021, puis de nouveau en 2023. Le changement a finalement été officialisé le 22 juin 2026.

 

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