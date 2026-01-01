Ateliers municipaux: une aide financière de 3, 8 M $ à Pointe-des-Cascades

Au nom du ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, annonce qu'une somme de 3 834 600 $ a été accordée à la Municipalité du village de Pointe-des-Cascades pour le projet de construction d'ateliers municipaux.

« Je suis heureuse de voir ce projet prendre forme. Grâce à cet investissement important, la Municipalité du village de Pointe-des-Cascades disposera enfin d'infrastructures modernes qui permettront aux employés municipaux de travailler dans de meilleures conditions et d'offrir des services toujours plus efficaces à la population », indique la députée.

Le nouveau bâtiment abritant les ateliers municipaux sera construit au 1, place Albert-Leroux. Il aura une superficie au sol d'environ 545 mètres carrés et comptera deux niveaux. Le rez-de-chaussée comprendra notamment une aire de garage doté de quatre portes et baies de stationnement, un atelier, une salle de casiers, ainsi que des espaces de rangement. Une salle de toilettes adaptée aux personnes à mobilité réduite et plusieurs locaux utilitaires y seront également aménagés. À l'étage, les travaux prévoient l'aménagement d'une salle pour le personnel incluant une cuisinette, deux bureaux fermés ainsi que des espaces réservés à l'entreposage de l'équipement et de pièces utilitaires.

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de ce projet attendu par la communauté. En investissant dans des installations modernes et adaptées aux besoins du milieu, nous venons appuyer les citoyens et la Municipalité dans leur développement, tout en favorisant des services de qualité au bénéfice de tous. Félicitations aux équipes impliquées dans le projet », résume Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales.

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qui est issu du Plan québécois des infrastructures. Celui-ci prévoit, pour la période 2026-2036, des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

« La Municipalité du village de Pointe-des-Cascades tient à remercier sincèrement le gouvernement du Québec pour son précieux soutien à la réalisation de notre nouveau garage municipal. Après des années de travail, de planification et de persévérance, nous voyons enfin les fruits de nos efforts se concrétiser. Ce projet essentiel permettra à notre équipe de disposer d'installations modernes et adaptées pour mieux servir notre communauté, tout en soutenant la croissance et le développement de Pointe-des-Cascades pour les générations à venir », termine Peter Zytynsky, maire de la Municipalité du village de Pointe-des-Cascades.

Dès que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) aura confirmé l’approbation du montant additionnel prévu au règlement d’emprunt, l’octroi du contrat à Construction Jacques Théorêt deviendra officiel.

Par la suite, une rencontre de démarrage sera tenue avec l’entrepreneur et les différents intervenants afin de planifier les prochaines étapes, de confirmer l’échéancier des travaux et d’amorcer officiellement la réalisation du projet.

Une rencontre d’information destinée aux citoyens sera également organisée au cours du mois de septembre. Cette séance permettra de présenter le projet, son déroulement, les principales étapes des travaux ainsi que les impacts anticipés, et de répondre aux questions des résidents.