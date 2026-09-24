L'ancien maire de Salaberry-de-Valleyfield appuie Claude Reid

Dans le cadre d’une vidéo diffusée sur la page Facebook de Claude Reid, député sortant et candidat à l’élection dans la circonscription de Beauharnois, Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield de 1995 à 2017, lui accorde sa confiance pour l’élection qui se tiendra le 5 octobre prochain.





« Je connais Claude depuis beaucoup d'années, tellement d'années, depuis même mes débuts comme maire de Salaberry-de-Valleyfield. Il était avec moi dans les campagnes que j'ai réalisées. Donc d'une part, c'est

quelqu'un que je connais bien, mais c'est quelqu'un aussi qui a fait partie de mon administration puis il a été

justement quelqu'un qui a été à l'avant-garde sur le plan communautaire. C'est quelqu'un qui s'est impliqué

comme un gardien du monde communautaire chez nous, et on sait qu'à Salaberry-de-Valleyfield, ça a

beaucoup d'importance. On est un monde communautaire, on est un monde solidaire, et on a besoin de gens

qui connaissent le milieu, on a besoin de gens qui savent comment gérer des situations difficiles, mais aussi

comment parler aux gens, comment être proche des gens... » - extrait de la vidéo.





« Moi je pense que Claude est un candidat qui a de l'expérience, qui est sensible à la population, qui est à

l'écoute de la population, puis je pense qu'il mérite qu'on lui confie un autre mandat pour mener à terme les

différents projets de notre ville, mais de notre région aussi. Alors j'appuie fortement la candidature de Claude

Reid pour cette prochaine élection » de poursuivre Denis Lapointe dans la vidéo.



