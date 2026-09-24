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Élections provinciales 2026

Comté de Beauharnois

L'ancien maire de Salaberry-de-Valleyfield appuie Claude Reid

Denis Lapointe
Photo: Archives Néomédia

Dans le cadre d’une vidéo diffusée sur la page Facebook de Claude Reid, député sortant et candidat à l’élection dans la circonscription de Beauharnois, Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield de 1995 à 2017, lui accorde sa confiance pour l’élection qui se tiendra le 5 octobre prochain.

« Je connais Claude depuis beaucoup d'années, tellement d'années, depuis même mes débuts comme maire de Salaberry-de-Valleyfield. Il était avec moi dans les campagnes que j'ai réalisées. Donc d'une part, c'est
quelqu'un que je connais bien, mais c'est quelqu'un aussi qui a fait partie de mon administration puis il a été
justement quelqu'un qui a été à l'avant-garde sur le plan communautaire. C'est quelqu'un qui s'est impliqué
comme un gardien du monde communautaire chez nous, et on sait qu'à Salaberry-de-Valleyfield, ça a
beaucoup d'importance. On est un monde communautaire, on est un monde solidaire, et on a besoin de gens
qui connaissent le milieu, on a besoin de gens qui savent comment gérer des situations difficiles, mais aussi
comment parler aux gens, comment être proche des gens... » - extrait de la vidéo.

« Moi je pense que Claude est un candidat qui a de l'expérience, qui est sensible à la population, qui est à
l'écoute de la population, puis je pense qu'il mérite qu'on lui confie un autre mandat pour mener à terme les
différents projets de notre ville, mais de notre région aussi. Alors j'appuie fortement la candidature de Claude
Reid pour cette prochaine élection » de poursuivre Denis Lapointe dans la vidéo.

Le candidat qui termine un mandat de quatre ans à l'Assemblée nationale de Québec à titre de député de Beauharnois, a réagi à cet appui.  « Je suis très heureux de cet appui de taille provenant d’un homme, d’un maire qui a marqué l’histoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield par sa disponibilité, par son souci de trouver des solutions pour faire avancer la ville, par son côté rassembleur et surtout son esprit d’équipe régional. Denis a été et est toujours un modèle pour moi dans ma façon de faire de la politique. Merci Denis pour cette confiance. » 

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