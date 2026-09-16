Carnet de campagne — Jour 21

Voici quelques dépêches en ce jour 21 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. À l'échelle provinciale, c'est jour de débat.

En ce 21e jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

Au niveau national maintenant, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer au débat de ce soir sur les ondes de Noovo.

Parti Québécois :

Au lendemain du premier débat où plusieurs experts l'estime vainqueur, le chef Paul St-Pierre Plamondon a annoncé l'intention de son parti de rémunérer les stages de formation en santé, en services sociaux, en enseignement et en éducation à la petite enfance.

Plus précisément, le PQ va payer les stages de 12 semaines à temps complet, au taux horaire du salaire minimum en vigueur pour tous les stagiaires qui effectuent leurs stages pratiques de fin d'études au DEP, au DEC ou à l'université dans les disciplines concernées.

De plus, le PQ s'engage aussi à hausser de 10 M $ annuellement les sommes allouées à la santé mentale des étudiants de l'enseignement supérieur. Il veut aussi créer un nouveau quartier universitaire à Québec spécialisé en médecine pour les régions.

Québec Solidaire :

La cheffe Ruba Ghazal n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer au débat de ce soir sur les ondes de Noovo.

Parti Conservateur du Québec :

Le chef Eric Duhaime n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer au débat de ce soir sur les ondes de Noovo.

Parti libéral du Québec :

Le chef Charles Milliard n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer au débat de ce soir sur les ondes de Noovo.

Projections en date du 15 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil