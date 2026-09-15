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Élections provinciales 2026

Circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil

Carnet de campagne — Jour 20

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Photo: Néomédia Vaudreuil-Soulanges

Voici quelques dépêches en ce jour 20 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. À l'échelle provinciale, c'est jour de débat. 

En ce vingtième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique. 

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

Au niveau national maintenant, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer aux débats prévus cette semaine.

Parti Québécois :

C'est sans Paul St-Pierre--Plamondon que le PQ a présenté les cadres de son plan financier sur le coup de 11 h 30. Dans ce document, la formation politique indique qu'elle atteindra l'équilibre budgétaire dès 2028-2029, soit un an plus tôt que ses adversaires. 

Le document fait état de 6, 5 $ de dollars de nouvelles dépenses en cinq ans. On prévoit entre autres, une réduction de la taille de l'État  de 2, 5 %, ce qui permettrait d'économiser 4, 7 G $, une somme qui englobe le secteur parapublic. 

Ce cadre financier dévoile une série de mesures à coût nul, ce qui lui confère le statut de moins dépensier des cinq principaux partis.  Par exemple, le PQ va réduire à 5 milliards les provisions pour éventualité du Fonds des générations. 

Sinon, PSPP a annoncé, jusque ici, des engagements totalisant 2, 5 milliards de dollars. D'ici le scrutin, 2, 7 millards de dollars en nouvelles promesses seront aussi annoncées. 

Québec Solidaire :

À Trois-Rivières, aux côtés de plusieurs intervenants du milieu communautaire, le co-porte-parole de QS, Sol Zanetti a indiqué que sa formation politique s'engager à injecter plus d'un milliard de plus chaque année dans le milieu communautaire si elle accède au pouvoir le 5 octobre prochain, soit 4 milliards au total dans un premier mandat. 

Cela permettrait de doubler l'enveloppe actuelle qui se chiffre à 2 milliards de dollars pour soutenir 5 300 organismes du Québec. QS a promis que ce budget grimperait de 1 milliard annuellement. La formation s'est aussi avancée à garantir une amélioration des conditions de travail offerts dans ce milieu, et à une révision du Programme de soutien aux organismes (PSOC). 

Parti Conservateur du Québec :

En préparation pour le débat de ce soir. 

Parti libéral du Québec :

En préparation pour le débat de ce soir. 

Projections en date du 14 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Capture d’écran, le 2026 09 15 à 12.03.10

 

Circonscription de Soulanges

Capture d’écran, le 2026 09 15 à 12.03.38

 

Circonscription de Vaudreuil

Capture d’écran, le 2026 09 15 à 12.04.06

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