Circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil
Carnet de campagne — Jour 20
Voici quelques dépêches en ce jour 20 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil. À l'échelle provinciale, c'est jour de débat.
En ce vingtième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.
Coalition Avenir Québec (CAQ) :
Au niveau national maintenant, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer aux débats prévus cette semaine.
Parti Québécois :
C'est sans Paul St-Pierre--Plamondon que le PQ a présenté les cadres de son plan financier sur le coup de 11 h 30. Dans ce document, la formation politique indique qu'elle atteindra l'équilibre budgétaire dès 2028-2029, soit un an plus tôt que ses adversaires.
Le document fait état de 6, 5 $ de dollars de nouvelles dépenses en cinq ans. On prévoit entre autres, une réduction de la taille de l'État de 2, 5 %, ce qui permettrait d'économiser 4, 7 G $, une somme qui englobe le secteur parapublic.
Ce cadre financier dévoile une série de mesures à coût nul, ce qui lui confère le statut de moins dépensier des cinq principaux partis. Par exemple, le PQ va réduire à 5 milliards les provisions pour éventualité du Fonds des générations.
Sinon, PSPP a annoncé, jusque ici, des engagements totalisant 2, 5 milliards de dollars. D'ici le scrutin, 2, 7 millards de dollars en nouvelles promesses seront aussi annoncées.
Québec Solidaire :
À Trois-Rivières, aux côtés de plusieurs intervenants du milieu communautaire, le co-porte-parole de QS, Sol Zanetti a indiqué que sa formation politique s'engager à injecter plus d'un milliard de plus chaque année dans le milieu communautaire si elle accède au pouvoir le 5 octobre prochain, soit 4 milliards au total dans un premier mandat.
Cela permettrait de doubler l'enveloppe actuelle qui se chiffre à 2 milliards de dollars pour soutenir 5 300 organismes du Québec. QS a promis que ce budget grimperait de 1 milliard annuellement. La formation s'est aussi avancée à garantir une amélioration des conditions de travail offerts dans ce milieu, et à une révision du Programme de soutien aux organismes (PSOC).
Parti Conservateur du Québec :
En préparation pour le débat de ce soir.
Parti libéral du Québec :
En préparation pour le débat de ce soir.
Projections en date du 14 septembre:
Circonscription de Beauharnois
Circonscription de Soulanges
Circonscription de Vaudreuil
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