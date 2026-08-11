L'ACTRA exige la reprise de la ligne 91 vers l'Ouest-de-l'île

En prévision du retour en classe des étudiants du cégep, l’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRA) demande le retour de la ligne 91 entre Vaudreuil-Dorion et le cégep Gérald-Godin dans l’Ouest de l’Île de Montréal. En effet, d'après l'annonce d'exo par rapport à ses horaires d'automne, le trajet ne sera plus desservi.

« L’Autorité régionale de transport métropolitain réduit l’accessibilité aux études pour les francophones Vaudreuil-Soulanges », explique Axel Fournier, porte-parole de l’ATCRS.

Les étudiants du cégep Gérald-Godin en provenance de Vaudreuil-Soulanges devront effectuer une correspondance à la station Anse-à-l’Orme ou à la station Fairview-Pointe-Claire du REM. En plus de représenter une augmentation du temps de parcours de 20 minutes. Une correspondance avec le REM implique une augmentation de 52 $ de la passe mensuelle.

« Le cégep Gérald-Godin est le cégep francophone le plus près de Vaudreuil-Dorion et de l’Île Perrot. Si l’accessibilité est moindre, les jeunes seront incités à fréquenter le Collège John-Abbott qui est toujours desservi par un service direct », ajoute M. Fournier.

L’ATCRS demande donc au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d’intervenir afin d’assurer un service équivalent aux étudiants francophones qu’aux étudiants anglophones. « Nous espérons que le gouvernement va contraindre l’Autorité à modifier sa décision [...] Sinon, nous en ferons un enjeu lors de la prochaine campagne électorale », déclare finalement le porte-parole de l'ATCRS.

L'ARTM réagis

Bien qu'elle soit consciente que ces changements viennent bousculer les habitudes de déplacements des gens, notamment ceux des étudiants, l’Autorité régionale de transport métropolitain estime que c'est dans l'intérêt de tous.

« La mise en service de la nouvelle antenne du REM dans l’Ouest-de-l’Île a entraîné une réorganisation des réseaux d’autobus de la STM et d’exo dans le secteur. L’objectif de cette réorganisation est de mieux connecter l’ensemble de la population au REM et d’offrir, au final, des déplacements plus rapides et plus fréquents vers les principaux établissements d’enseignement ainsi que les pôles d’emploi et de loisirs », explique Maxime Duchesne, relationiste de l'ARTM. Selon lui le rabattement n'implique aucun coût supplémentaire grâce à la tarification intégrée.

Rappelons d'ailleurs que la ligne 91, directement concerné par les modifications apportées aux réseaux, a été maintenue jusqu’au 29 mai dernier afin d’harmoniser les modifications de service avec la fin de la session des établissements d’enseignement collégial.

« Nous poursuivons notre collaboration étroite avec nos partenaires de l’Ouest de la région métropolitaine, notamment exo et les élus municipaux, afin de suivre la situation de près. D’ailleurs, une rencontre était déjà prévue à ce sujet dans les prochains jours avec les équipes de l'ARTM et le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin », ajoute M. Duchesne en terminant.