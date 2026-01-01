Le programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges est de retour avec de nouvelles dates d’inscription pour la session d’été 2026 afin d’offrir à des aînés, adultes et enfants de familles à faible revenu des places gratuites pour des activités sportives, culturelles et de plein air.

Les prochaines inscriptions en ligne se tiendront du samedi 12 septembre au mardi 15 septembre de 9 h à 16 h. Les personnes disposant déjà d’un compte pourront accéder à la liste des activités offertes et s’y inscrire par le lien accessible au www.accesloisirsvs.ca.

Bien que les inscriptions en ligne soient privilégiées, il sera tout de même possible pour les citoyens admissibles de s’inscrire par téléphone le samedi 12 septembre entre 9 h et midi ou de

planifier un rendez-vous d’inscription en personne en contactant la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges au 450 217-2177, poste 103.

Les personnes souhaitant s’inscrire au programme pour la première fois sont invitées à communiquer avec la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges au 450 217-2177, poste 103 ou

par courriel au developpement@mfvs.ca pour fournir les preuves de revenu et les documents nécessaires à l’inscription. Par la suite, un compte famille vous sera créé et un lien d’accès vous sera transféré afin de pouvoir procéder à votre inscription.

Pour être admissible, le revenu familial avant impôt doit être inférieur ou égal au seuil indiqué

ci-dessous, selon le nombre de personnes dans la famille :

- 1 personne : 31 906 $;

- 2 personnes : 39 721 $;

- 3 personnes : 48 832 $;

- 4 personnes : 59 288 $;

- 5 personnes : 67 244 $;

- 6 personnes : 75 839 $;

- 7 personnes ou plus : 84 436 $;

Vous devrez fournir obligatoirement une preuve de revenu (l’avis de cotisation fédéral ou provincial pour 2025, ou encore le carnet de réclamations pour les prestataires de la Sécurité du revenu) ainsi qu’une preuve de résidence avec adresse (permis de conduire, compte de taxes, factures de services récentes).

Programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges

Inspiré d’un modèle déjà implanté dans plusieurs régions du Québec, le programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges, en collaboration avec la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges, recueille des places à des activités offertes par des organisations sportives, culturelles et récréatives qui acceptent spontanément de donner des places dans leurs activités ou encore, d’offrir des places n’ayant pas été comblées lors de leurs périodes d’inscription. Ces places deviennent alors disponibles pour toutes les personnes admissibles au programme Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges.

Les derniers chiffres de la Direction de santé publique indiquent que plus de 6 000 résidents dans Vaudreuil-Soulanges vivent actuellement sous le seuil de faible revenu. Que ce soit pour des familles ou des personnes seules, la pratique d’activités sportives, culturelles ou de plein air

permet de socialiser, de briser l’isolement et de développer des aptitudes rehaussant la qualité de vie des citoyens et le dynamisme de nos collectivités.

Pour plus d’information sur ce programme, vous pouvez communiquer avec la Maison de la

Famille Vaudreuil-Soulanges au 450 217-2177, poste 103. Les fournisseurs de loisirs désireux d’offrir des places gratuites à leurs activités peuvent communiquer avec la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges au developpement@mfvs.ca.