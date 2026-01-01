La Grande Vadrouille tirera sa révérence en 2026

Après 43 années à faire bouger les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs, la Grande Vadrouille en sera à sa dernière édition en 2026. L’événement, qui sera présenté pour une dernière fois le 20 septembre, fait face à un manque de ressources et de bénévoles. Néomédia s'est entretenu avec Jean-Pierre Champagne afin de retracer l'historique de ce populaire rendez-vous sportif.

L'organisateur de la région se projette dans le passé, au tournant des années 1980 pour être exact. À l'époque, lui et d'autres coureurs de la région se réunissent pour fonder un club qu'il baptise Les Vadrouilleurs. « À travers les années, on a été capables d'organiser des petits événements, puis on s'est joints à l'initiative Circuit Mini-Loto qui finançait certaines courses pour pousser les gens à bouger », raconte M. Champagne.

En effet, la société d'État a subventionné plusieurs dizaines de courses à travers la province durant cette période. Des bourses étaient même offertes à certains coureurs performants.

« On a ensuite rejoint le circuit endurance qui, à son apogée, regroupait 13 courses dans la région de Vaudreuil-Soulanges, de l'Ouest-de-l'Île et même de la Rive-Sud », ajoute-t-il. C'est comme ça que la Grande Vadrouille telle qu'on la connait aujourd'hui est née.

Un manque criant de bénévoles

Toujours d'après Jean-Pierre Champagne, plusieurs bénévoles de longue date ont aujourd’hui 70 ou 80 ans et souhaitent passer à autre chose. Quatre des principaux collaborateurs lui ont également fait part de leur départ suite à l’édition de cette année qui aura lieu plus tard en septembre.

« Sans bénévoles, c’est impossible d’organiser un événement de la sorte », explique M. Champagne, qui estime qu’environ 70 personnes sont nécessaires pour assurer notamment la circulation, l’accueil et le bon déroulement des activités.

Malgré la décision de mettre un terme à l’événement, l’organisation souhaite faire de cette dernière édition une occasion de célébrer les 43 années de la Grande Vadrouille. La population est ainsi invitée à contribuer, à sa façon, à écrire une dernière page de son histoire.

Rendre la course accessible aux jeunes

Au fil des années, la Ville de Vaudreuil-Dorion a également contribué à rendre l’événement accessible aux jeunes en assumant les frais d’inscription pour les participants de moins de 17 ans, peu importe la distance choisie.

« Cette initiative permettait d'encourager les jeunes à bouger et de découvrir, potentiellement, une passion pour l’athlétisme », conclut Jean-Pierre Champagne qui avoue être déçu que cette aventure arrive à terme. Il se console néanmoins en se remémorant les bons moments passés sur la piste.

Les détails concernant les différents circuits et les inscriptions sont disponibles ici. L'événement propose des parcours allant de 1, 2, 5, 10 ou 15 km.