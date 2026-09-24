Un nouveau camion autopompe-citerne aux Cèdres

Le Service de sécurité incendie de Les Cèdres a accueilli, le 23 juillet dernier, un tout nouveau camion autopompe-citerne. Cette acquisition vient moderniser la flotte de véhicules du Service et permettre aux pompiers de compter sur un équipement fiable, performant et adapté aux réalités des interventions d’aujourd’hui.

Le Service de sécurité incendie de Les Cèdres a accueilli, le 23 juillet dernier, un tout nouveau camion autopompe-citerne. Cette acquisition vient moderniser la flotte de véhicules du Service et permettre aux pompiers de compter sur un équipement fiable, performant et adapté aux réalités des interventions d’aujourd’hui.Prévue au budget 2026, l’acquisition de ce véhicule s’inscrit dans une démarche d’optimisation du Service de sécurité incendie amorcée à l’automne 2024. Cette démarche vise notamment à assurer le renouvellement des équipements, à maintenir une couverture efficace du territoire et à contrer les défis liés à la rétention de main-d’œuvre spécialisée.

L’acquisition de ce nouveau camion autopompe-citerne s’inscrit dans la volonté de la Municipalité de moderniser sa flotte de véhicules. Pour concrétiser l’achat du nouvel équipement, trois véhicules du service incendie qui ne répondaient plus aux besoins des équipes, ont été retirés de la flotte, soit un camion-échelle 405 construit en 1996, un camion-citerne 304 construit en 1999 et un camion autopompe 205 construit en 1999. Ces retraits permettent de concentrer les ressources sur des équipements plus récents et plus performants.

Une nouvelle structure de gestion depuis janvier 2026

Le 1er janvier 2026, la Municipalité des Cèdres a confié la direction de son Service de sécurité incendie (SSI) à l’équipe de gestion du SSI de Saint-Lazare. Désormais, la prévention est assurée par l'équipe de prévention de la Ville de Saint-Lazare. L’entente est présentement prévue pour une durée initiale de cinq ans, avec possibilité de renouvellement. Concrètement, cette alliance permet d'assurer une optimisation de l'équipe de direction tout en maintenant les ressources propres à chacune des municipalités.