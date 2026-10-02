Avant le jour J
Rattrapez les débats des candidats de Vaudreuil, Soulanges et Beauharnois
Plus tôt cette semaine, les candidats des comtés de Vaudreuil, de Soulanges et de Beauharnois étaient réunis sur une même tribune, le temps de participer à trois débats d’une heure chacun bâtis autour de cinq thèmes. Si vous les avez manqués, il est possible de les écouter en rattrapage.
Le premier, celui de Vaudreuil, réunissait Chantal Darcy de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition Avenir Québec, Meili Faille du Parti québécois, James Hughes du Parti libéral du Québec et - Jeannette Uwantege de Québec solidaire se prêteront au jeu.
Les thèmes abordés sont les suivants: Transport et mobilité, Main-d’œuvre, immigration et développement économique, Logement abordable et pression de croissance avec l’arrivée de l’hôpital et Famille, éducation et partage des responsabilités avec les municipalités.
Celui de Soulanges a permis à Marilyne Picard, de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec, Francis Deroo du Parti québécois et Olivier Bertin-Mahieux du Parti libéral du Québec d’exposer la vision de leurs partis respectifs.
Pour celui-ci, les thématiques abordées sont: Transport et mobilité, Main-d’œuvre, immigration et développement économique, Environnement, protection des terres agricoles, protection des ressources en eau et Famille, éducation et partage des responsabilités avec les municipalités.
Enfin, le dernier, soit celui de Beauharnois a regroupé Claude Reid de l'Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec, Alexandre Daneau du Parti québécois, Charles Royer Tremblay du Parti libéral du Québec et Angélika Homère du Parti conservateur du Québec sur le même plateau.
Les thématiques abordées sont: Transport et mobilité, Santé, hôpital, milieu communautaire et itinérance, Famille, ainés, éducation et infrastructure et Environnement, protection des terres agricoles, protection des berges et de l’eau, développement urbain.
Rappelons que les électeurs de Vaudreuil, Soulanges et Beauharnois seront, tout comme ceux de l’ensemble du Québec, attendus aux urnes ce lundi 5 octobre de 9 h 30 à 20 h pour choisir qui formera le prochain gouvernement provincial.
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