Carnet de campagne — Jour 19

Voici quelques dépêches en ce jour 19 de la campagne électorale québécoise pour les circonscriptions de Beauharnois, Soulanges et Vaudreuil.

En ce dix-neuvième jour de campagne électorale, les annonces fusent de toutes parts à l'échelle provinciale. En voici un bref résumé pour chaque formation politique.

Coalition Avenir Québec (CAQ) :

Le vice-premier ministre du Québec, Ian Lafrenière, était de passage à Saint-Polycarpe ce lundi 14 septembre pour rencontrer les membres de plusieurs services de sécurité incendie (SSI) de la région de Soulanges en compagnie de la candidate sortante du comté, Maryline Picard. L'objectif était de bien comprendre les enjeux du SSI en matière d'infrastructures.

Au niveau national maintenant, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, n'a pas fait de sortie médiatique aujourd'hui, préférant se préparer aux débats prévus cette semaine.

Parti Québécois :

Idem pour Paul St-Pierre Plamondon, le chef du PQ n'avait pas d'annonce aujourd'hui. Son parti s'est plutôt concentré sur des simulations de débats.

Québec Solidaire :

De son côté, la co-porte-parole de Québec solidaire a dévoilé son plan pour redynamiser l’Est de Montréal. Ce que Ruba Ghazal qualifie de nouveau pacte, c'est une vision d’avenir qui répond aux besoins des gens de cette communauté. QS s'engage entre autres à compléter la modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont en investissant 5 milliards de dollars.

Par l'entremise de ce projet de dynamisation, le parti de gauche entend également désenclaver le secteur en investissant dans le transport et le métro, ce qui permettrait ultimement aux commerces locaux de se développer davantage.

Parti Conservateur du Québec :

Le chef du Parti Conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dévoilé ce lundi 14 septembre la plateforme de son parti en matière d'immigration. M. Duhaime a exprimé vouloir « choisir mieux, intégrer plus » en référence aux demandeurs d'asile qu'il qualifie de profiteurs de services sociaux. Il souhaite ainsi diminuer de 25 % l'aide qui leur est offerte et bien sûr admettre moins d'immigrants.

Le PCQ veut mettre un frein au nombre de nouveaux arrivants, notamment en faisant passer de 20 000 à 10 000 le nombre de réfugiés et d'immigrants temporaires et permanents.

Parti libéral du Québec :

Au lendemain de la publication de leur cadre financier, le Parti Libéral du Québec a aujourd'hui présenté son plan famille. En conférence de presse à Montréal, a indiqué vouloir bonifier le régime d'assurance parentale, ajouter des places en garderie et moderniser la politique familiale actuelle. Le PLQ prévoit donc la création de 5000 places en CPE d'ici 5 ans. Le parti veut aussi transformer près de 10 000 places en service de garde privé en places subventionnées.

Projections en date du 8 septembre:

Circonscription de Beauharnois

Circonscription de Soulanges

Circonscription de Vaudreuil