Les Braves infligent un premier revers aux Prédateurs

Après avoir vu les visiteurs effacer une avance de trois buts, les Campivallensiens ont trouvé les ressources nécessaires pour signer une importante victoire de 6 à 4.

Les Braves de Valleyfield avaient un défi de taille devant eux alors qu’ils accueillaient les Prédateurs de Joliette invaincus depuis le début de la saison. Au terme d’une rencontre disputée en trois temps, les protégés de Logan Nutbrown ont finalement eu le dernier mot, infligeant un premier revers à la formation joliettaine par la marque de 6 à 4.

Les Braves ont rapidement pris d’assaut le territoire des visiteurs, décochant pas moins de 13 tirs au but au cours des dix premières minutes de jeu, alors que les Prédateurs se faisaient beaucoup plus discrets dans la zone campivallensienne se limitant à quelques incursions.

Un peu après la cinquième minute de jeu, Marc-Alan Jr. Aurojo a lancé les hostilités en décochant un tir bas qui a déjoué le gardien Noah Landry. Les Braves ont poursuivi leur travail et, avant la fin du premier engagement, William Frenette a doublé l’avance des siens, permettant aux locaux de retraiter au vestiaire avec une avance de 2 à 0.

Dès le début de la deuxième période, Riley Pawsey s’est amené en échappée, mais Noah Landry a réalisé l’arrêt. Samuel Dion a toutefois récupéré le retour de lancer avant de faire scintiller la lumière rouge et de porter la marque à 3 à 0.

Les Prédateurs n’avaient cependant pas dit leur dernier mot. À peine 24 secondes après le but de Dion, les visiteurs ont sonné la charge pour marquer une première fois. À 4 :54, alors que les Braves étaient réduits à quatre joueurs pour une pénalité majeure de quatre minutes, Xavier Bourdages a profité de l’occasion pour inscrire le quatrième but des siens.

Seulement 28 secondes plus tard, Joliette réduisait toutefois l’écart, et la marque était soudainement de 4 à 2. Les visiteurs ont ensuite poursuivi leur remontée en inscrivant deux autres buts avant la fin du deuxième engagement, transformant complètement la rencontre et permettant aux Prédateurs de créer l’égalité 4 à 4.

Après avoir été dominés au deuxième tiers, les Braves devaient se ressaisir et retrouver leur rythme. C’est exactement ce qu’ils ont fait au dernier engagement.

Profitant d’une supériorité numérique, Léo Brodeur a récupéré un retour de lancer avant de rediriger la rondelle dans la partie supérieure du filet, redonnant ainsi une priorité de 5 à 4 aux Braves.

La formation campivallensienne a ensuite fait preuve de caractère pour conserver son avance jusqu’aux derniers instants. Avec les Prédateurs ayant retiré leur gardien au profit d’un sixième attaquant, le capitaine Samuel Fréchette a complété la marque dans un filet désert, confirmant ainsi la victoire des Braves.

Avec ce gain, les Braves viennent donc de faire subir aux Prédateurs de Joliette leur première défaite de la saison et pointent au troisième rang de la LHJAAAQ.

La formation campivallensienne aura maintenant une fin de semaine particulièrement chargée. Les Braves seront à Buckingham vendredi soir avant de reprendre la route dimanche après-midi en direction de Princeville. Les Braves seront de retour devant leurs partisans vendredi soir prochain alors que les Panthères de Saint-Jérôme seront les adversaires.