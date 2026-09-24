Cette semaine
Une victoire et une défaite en match hors-concours pour les Pionniers
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À l'aube de la création d'une véritable ligue de flag football féminin, Laura Molimard a enfilé le maillot des Midnight Ballers pour prendre part à sa première expérience professionnelle. En entrevue avec Néomédia, la joueuse prolifique de la région est revenue sur son passage au deuxième tournoi organisé par World Flag Series (WFS). ...LIRE LA SUITE
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