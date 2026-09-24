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Cette semaine

Une victoire et une défaite en match hors-concours pour les Pionniers

Pionners M18
Photo: Courtoisie page Facebook Pionniers de l'école secondaire Soulanges

Ce mercredi 23 septembre, les Pionniers de l'école secondaire Soulanges M13 D1R étaient à Pointe-Claire pour y affronter l'équipe de John-Rennie High School dans un dernier match hors-concours.

Malgré une belle performance de 33 arrêts du gardien William Carrière, les Pionniers se sont inclinés par la marque de 5-0. Deux des buts ont notamment été donnés en désavantage numérique.

« On a laissé William seul souvent… On va apprendre de ce match», résumait sèchement l'entraîneur-chef Charles Villemaire après le match. Le joueur offensif du match a été Olivier Roy alors que le joueur défensif du match a été Xavier St-Amour.

Plus tôt cette semaine, les M18 D2 étaient en action pour leur dernier match pré-saison alors que Billings High School de Chateauguay était en visite au Centre sportif Soulanges.

La troupe de Marc Lauzon l'a emportée par la marque de 8-3. Emerik Laberge (2B-1P) s'est illustré avec 3 points. L'attaquant Mathéo Lalonde a aussi noirci la feuille de pointage avec 2 buts. Le vétéran Alexis St-Denis s'est, quant à lui, illustré avec 2 passes.

Étant maintenant à leur deuxième année en D2, les M18 ne seront plus en terrain inconnu cette saison et ils semblent prêts à en découdre face aux plus puissants programmes de la RSEQ, affirme le personnel d'entraîneurs.

Source: page Facebook Pionniers de l'école secondaire Soulanges

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