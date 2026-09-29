Victoire de 3 à 1 pour les Pionniers de l'école secondaire Soulanges

Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges M18 D2 débutaient leur saison samedi dernier face à Billings High School. Dans un match très serré, les favoris l'ont emporté par la marque de 3-1.

« Les gars ont travaillé fort pendant les 3 périodes et ont démontré beaucoup d’engagement et de détermination », résumait l'entraîneur-chef Marc Lauzon.

Les unités spéciales, particulièrement en désavantage numérique, ont très bien fait selon les entraîneurs et ont contribué à garder l’avance jusqu’à la fin.

« Quelle performance de notre gardien Anthony Roy. Une excellente prestation devant le filet, qui lui permet de mériter le titre de joueur du match! Notons aussi la première victoire de l'entraîneur-adjoint Jean-Philippe Sirois derrière le banc des Pionniers», précise l'organisation sur les réseaux sociaux.