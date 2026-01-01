Des athlètes d'ici donneront le tout pour le tout en Allemagne

Les équipes de flag football senior féminine et masculine seront en action dès ce jeudi 13 août à Düsseldorf en Allemagne pour les Championnats du monde de flag football. Des 24 joueurs et joueuses envoyés par la délégation canadienne, trois sont originaires de la région ou ont évolué pour une équipe de Vaudreuil-Soulanges, soit Laura Molimard, Léa Duval et Marc-Antoine Dequoy.

Si Molimard, qui évolue au poste de « snap », et Duval, qui elle joue à la position de « rush », sont respectivement de Vaudreuil-Dorion et de Saint-Lazare, Marc-Antoine Dequoy est quant à lui originaire de Montréal. Ceci dit, le demi de coin a déjà endossé l'uniforme des Voltigeurs du Collège Bourget à Rigaud.

Il sera donc intéressant de suivre ces athlètes du 13 au 16 août. Les amateurs de flag football et les curieux en tout genre pourront suivre les matchs des formations canadiennes et les émissions d’après-match sur les chaînes ICI TOU.TV, CBC Gem, le site Web de CBC Sports et la chaîne YouTube de CBC Sports.

Obtenir son billet pour les JO

L’équipe féminine senior du Canada affrontera le Panama pour son premier match, tandis que les hommes disputeront une partie contre l’Autriche. L'édition 2026 de cette compétition est d'autant plus importante considérant que les deux premières places de chaque catégorie seront automatiquement qualifiées pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Les Championnats du monde de flag football de la Fédération internationale de football américain réunissent 16 équipes masculines et 16 équipes féminines. En tout, 19 pays seront représentés dans ce tournoi.

Suivre les matchs du Canada

L’équipe nationale féminine senior du Canada disputera la phase de groupes des Championnats du monde de flag football de l’IFAF dans le groupe D. Elle amorcera son tournoi le jeudi 13 août avec deux rencontres, d’abord contre le Panama à 8 h, puis face au Brésil à 14 h 15. Le lendemain, les Canadiennes affronteront le Japon à 10 h 30.

L’équipe nationale masculine senior du Canada évoluera pour sa part dans le groupe B. Les Canadiens entreront en action le jeudi 13 août à 11 h 45 contre l’Autriche. Deux autres matchs sont prévus le vendredi 14 août, contre le Japon à 8 h, puis face au Nigeria à 14 h 15.

Tous les horaires sont indiqués en heure d’été d’Europe centrale (CEST).