Des espoirs et des vétérans de la LNH de passage à Saint-Lazare

C'est aujourd'hui, le mercredi 12 août, à compter de 16 h que ça se passe: 22 joueurs de hockey professionnel croiseront le fer lors d'une joute amical sur la patinoire du Quartier des Sports Kubota à Saint-Lazare. Pour la première fois, ce match étoile sera disputer dans notre région, les trois première édition ayant eu lieu à Châteauguay.

Si des athlètes Québécois bien connus comme Alexandre Carrier, défenseur des Canadiens de Montréal et des hockeyeurs de la relève tel que Bill Zonnon et Éthan Gauthier saute sur la glace dans le cadre de cet événement, c'est pour une bonne cause.

En effet, la somme de chaque billet vendu sera directement versé à la fondation d'aide à la guérison Ezras Cholime. C'est une organisation à but non lucratif de Montréal qui intervient pour alléger le fardeau de la maladie en offrant conseils, soutien et une aide concrète sous toutes ses formes au patients dans le besoin.

Les billets pourront être achetés sur place à compter de 14 h, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le coût est de 10 $ pour les enfants de 11 ans et moins et de 20 $ pour les autres.

Bien plus qu'un match avec des joueurs de la LNH

Les spectateurs et les gens sur place pourront soutenir davantage la cause en participant aux autres activités proposées sur le site de 14 h à 16 h, soit avant le début de la rencontre.

En plus de la partie, les visiteurs pourront profiter de café de spécialité, de pâtisseries artisanales et d'autres lunchs préparé par le Tompol Café de Saint-Lazare. Quatre matchs de dek hockey seront organisés pour différents groupes d’âge entre à 14 h et 15 h. Les participants auront la chance de jouer aux côtés des joueurs de la LHJMQ qui s’entraînent chez Axxeleration. L'ambiance sera assuré par un DJ sur place.

Le Centre de performance Axxeleration, la clinique multidisciplinaire Axxeleration Physio+ et le Quartiers des Sports Kubota joignent leur force pour présenter l’événement et organiser les activités connexes. D'ailleurs, les amateurs de hockey auront aussi la possibilité de faire signer leurs articles par certains joueurs présents.