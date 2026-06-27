Un hockeyeur des Cèdres sélectionné par Chicago

Xavier Villeneuve réalise un rêve en étant choisi par les Blackhawks

Originaire de la municipalité des Cèdres, le défenseur de petit gabarit, Xavier Villeneuve, a finalement été repêché par les Blackhawks de Chicago au tout début du second tour, 34ᵉ au total ce samedi 27 juin.

Le Cèdrois de 18 ans a réussi deux saisons consécutives de plus d'un point par match avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pressenti comme étant l'un des meilleurs espoirs à la ligne bleue, Villeneuve a glissé au second tour en partie en raison de ses qualités physiques.

Un traitement similaire avait été réservé à Lane Hutson, finalement sélectionné au 62ᵉ rang lors de l'encan de 2022. Rappelons que Villeneuve rejoindra les Terriers de l'université de Boston la saison prochaine. C'est une équipe de la NCAA qu'avait également fréquenté le petit #48 des Canadiens de Montréal.

Un autre qui s'est fait sélectionner plus tard qu'initialement anticipé, c'est Ryan Roobroeck, lui aussi appelé par les Blackhawks, tout juste après Xavier Villeneuve. À 216 livres et mesurant 6 pieds 4 pouces, ce n'est pas son gabarit, mais bien un ralentissement dans sa production qui l'a fait chuter. Roobroeck a inscrit 58 points cette saison, alors qu'il en avait accumulé 87 l'année précédente.

Encore peu de Québécois en première ronde ?

C'est le vendredi 26 juin qu'avait lieu le premier tour du fameux repêchage de la LNH. En tout, deux joueurs de la LHJMQ, dont un Québécois, ont été choisis ce soir là. Maddox Dagenais, le grand centre des Remparts de Québec, a enfilé pour la première fois l'uniforme des Blues de St-Louis. Grâce à une progression fulgurante au cours de la plus récente campagne, Dagenais s'est hissé au milieu du peloton en étant repêché 16ᵉ au total.

Thomas Bleyl, défenseur américain évoluant pour les Wildcats de Moncton, a quant à lui été appelé par les Prédateurs de Nashville.

À titre comparatif, la cuvée de 2025 comptait trois joueurs de la LHJMQ: Caleb Desnoyers (4ᵉ choix au total, Mammouth de l'Utah), Justin Carbonneau (19ᵉ choix au total, Blues de St-Louis) et Bill Zonon (22ᵉ choix au total, Pingouins de Pittsburgh).

Le deuxième tour est toujours plus surprenant et intéressant pour les grands amateurs de hockey québécois. En 2026, quatre jeunes hommes évoluant présentement dans la province ont été sélectionnés, dont Villeneuve.

Le Tricolore sélectionne deux espoirs imposants.

Ce n'est plus vraiment un secret, le CH tente d'augmenter sa robustesse. L'état-major et les recruteurs l'ont prouvé en allant chercher de gros joueurs avec leurs sélections de premier et de deuxième tour.

Vendredi soir les Canadiens ont échangé le 28ᵉ choix et un choix de 3ᵉ tour en 2027 contre le 26ᵉ choix appartenant aux Golden Knights de Las Vegas. Montréal en a ainsi profité pour choisir Gleb Pugachyov, un grand et lourd attaquant de puissance qui à terme pourrait ressembler aux belles années de Josh Anderson. Pugachyov a même déjà joué quelques matchs dans la KHL.

Les recruteurs des Canadiens, Martin Lapointe et Nick Bobrov, ont ensuite jeté leur dévolu sur un autre espoir de grande taille: Timofei Runtso, un défenseur décrit comme très polyvalent et assez complet. Runtso a complété sa première saison dans la WHL et rejoindra l'université de Miami en Ohio pour entamer la campagne 2026-2027.

Depuis le repêchage d'Ivan Demidov en 2024, on observe une certaine tendance chez les Canadiens qui semble aller vers des joueurs d'origine russe. Pensons à Zharovsky en 2025 et à Pugachyov cette fois-ci.