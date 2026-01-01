Une nouvelle école de natation ouvre ses portes à l'Île-Perrot

Le mercredi 22 juillet une nouvelle école de natation a vue le jour à l'Île-Perrot. Il s'agissait de l'ouverture officielle de la toute première école Aqua-Tots au Québec. Des représentants de la communauté, des familles ainsi que des partenaires se sont réunis pour mettre en valeur la nouvelle installation et la mission du groupe Aqua-Tots: aider les enfants à devenir des nageurs confiants et en sécurité pour la vie.

La nouvelle installation de 789 mètres carrés, située au 128-25, boulevard Don Quichotte à L'Île-Perrot, comprend une piscine intérieure chauffée à 32 °C, 14 zones d'enseignement, des groupes de quatre élèves maximum, ainsi qu'une programmation offerte toute l'année pour les nageurs de tous âges et de tous niveaux. L'école propose également des cours adaptés, des leçons privées et des séances de baignade familiale.

La sécurité des enfants avant tout

Dans le contexte de la semaine nationale de prévention de la noyade, l'ouverture de l'école met en lumière l'importance de la sécurité aquatique dans des communautés comme L'Île-Perrot et Pincourt , où les lacs, les rivières, les piscines et les activités nautiques font partie du quotidien.

Rappelons que la noyade demeure l'une des principales causes de décès évitables liés aux blessures chez les jeunes enfants au Canada, ce qui rend l'enseignement de la natation à longueur d'année une priorité.

Aqua-Tots rappelle aux familles les bases de la sécurité aquatique, Il faut d'abord qu'un adulte assure une supervision constante. Ensuite, il est important d'installer des barrières de sécurité autour de la piscine. Finalement, inscrire son enfant à des cours de natation demeure essentielle.

Redonner à sa communauté

« Aujourd'hui représente bien plus que l'ouverture d'une nouvelle entreprise: c'est le début d'un engagement envers la sécurité des enfants de notre communauté autour de l'eau », a déclaré la propriétaire, Alannah Bougie. « Apprendre à nager est bien plus qu'une activité récréative; c'est une compétence essentielle qui peut sauver des vies. »

Pour Mme. Bougie, l'ouverture de son école revêt également une signification toute particulière puisqu'elle est née et a grandi à l'Île-Perrot: « C'est un immense privilège de ramener Aqua-Tots chez nous et de redonner à la communauté qui m'a vue grandir et qui a nourri ma passion pour les sports aquatiques. Nous souhaitons que cette école soit bien plus qu'un simple lieu où l'on apprend à nager : nous voulons créer un espace où les familles se rassemblent, où les enfants développent leur confiance et où notre communauté grandit ensemble. »

Fondée en 1991, Aqua-Tots École de Natation est la plus importante franchise internationale d'écoles de natation au monde. Depuis sa création, le groupe a enseigné la natation à plus de 2,5 millions d'enfants et offre plus de cinq millions de leçons de natation chaque année dans plus de 185 communautés réparties dans 14 pays.