Trois groupes d'entraîneurs supplémentaires confirmés pour 2026-2027

L'école secondaire Soulanges a récemment dévoilé ses groupes d'entraîneurs pour trois de ses équipes de hockey pour la campagne à venir. Le programme mise sur un mélange d'expérience et de sang neuf.

Rappelons que Claude Francis a été nommé plus tôt cet été comme entraîneur-chef des M13 D1R ; Jacob Lefebvre et Cédric Mailloux complètent le trio d'entraîneurs.

Jean Bakhache hérite quant à lui du groupe M15 D3 après une saison 2024-2025 couronnée d'un titre provincial en M18 D3 comme adjoint, puis une expérience comme entraîneur-chef en M14 D3 l'an dernier.

Il sera épaulé par Dominic McSween, ancienne figure des Braves de Valleyfield, qui a également évolué en LNAH et en Ligue de hockey senior AAA du Québec avant d'agir comme adjoint avec les Warriors du Lac-Saint-Louis M13 AAA en 25-26.

Diriger les M15 Division 1 Relève

Après deux saisons dominantes en D3, Vincent Lemieux prend les rênes de la toute nouvelle équipe M15 D1R. À seulement six campagnes dans la RSEQ, le jeune entraîneur a déjà dirigé cinq équipes dans cinq niveaux différents. Maxime Currier, ancien du Titan d'Acadie-Bathurst dans la LHJMQ, l'accompagne à nouveau pour encadrer les défenseurs du programme.

La recrue Gabriel Pitre, résident de Les Coteaux, complète le trio d'entraîneurs en vue de la prochaine campagne.

Miser sur la continuité en M14 D3

Le directeur du programme Charles Villemaire et Julien Felx, natif de Saint-Polycarpe, seront le duo à la barre du groupe M14 D3. Forts de plusieurs années d'expérience derrière le banc, ils ambitionnent de poursuivre la progression entamée par le programme dans cette catégorie d'âge.