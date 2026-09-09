49e Championnat d’équitation western du Québec
Des cavaliers d'ici se distingue à WestFeria
Des cavaliers de partout au Québec se sont réunis à Sorel-Tracy au début du mois de septembre 2026 pour prendre part au 49ᵉ Championnat d’équitation western du Québec – WestFeria Gymkhana. La région du Sud‐Ouest a fait bonne figure au Centre multifonctionnel Richardson.
En effet, pendant les trois jours de compétition, les représentants du Suroît ont défendu leurs couleurs dans des épreuves où vitesse, précision et bien sûr complicité avec le cheval sont essentielles. On parle ici de la course aux barils, du slalom, de l'aller‐retour, du relais, du sauvetage et du prestigieux échange de cavalier.
Au classement général, le Sud-Ouest est arrivée en deuxième place derrière Lanaudière. La délégation améliore donc son positionnement par rapport à 2025 où elle avait conclut au troisième rang.
Chevaucher pour gagner
Plusieurs compétiteurs et compétitrices de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry et des environs se sont ainsi démarqués au cours du Championnat. Pensons notamment à Pascal Marleau, de Salaberry‐de‐Valleyfield, qui s'est vu remettre le titre de Meilleur cavalier aux épreuves de centre.
La monture Moxie Ciera a quant à elle été élue meilleur cheval aux épreuves de tour, avec sa cavalière Joanie Besner, de Saint‐Polycarpe. Elle et Cédrick Lalonde, aussi de Saint‐Polycarpe, ont d'ailleurs remporté la course à relais, division 1D.
Thally Rose Beauchamp, d’Ormstown a été couronnée gagnante de la course de barils chez les 14‐18 ans dans la division 3D. De leur côté, Joly‐Ann Alain, d’Hemmingford, et Nathan Labonté, de Salaberry‐de‐Valleyfield ont gagné la course de sauvetage, division 1D. Finalement, Emie Leblanc de Saint‐Clet a terminé au premier rang à l’aller‐retour dans la catégorie des 14‐18 ans, division 3D.
Récompenser l'esprit sportif du Sud-Ouest
Au‐delà de ses performances dans l’arène, notre région s’est également démarquée par l’ambiance, la franche camaraderie et l’esprit d’équipe qui ont animé sa délégation tout au long du Championnat.
Ces qualités lui ont valu le Trophée Jean‐Pierre‐Paquet, remis à l’association régionale ayant démontré le meilleur esprit sportif. Cette distinction vient souligner non seulement les résultats des athlètes, mais aussi la solidarité et l’engagement collectif qui caractérisent la délégation du Sud‐Ouest.
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