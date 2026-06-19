Claude Francis débutera la saison derrière le banc des M13 D1R

Les Pionniers de l'école secondaire Soulanges ont récemment nommé Claude Francis à titre d'entraineur-chef de sa nouvelle formation en M13 D1R. Les jeunes hockeyeurs entameront donc leur première saison dans l'uniforme des Pionniers avec un coach qui cumule plus de 20 ans d'expérience, notamment avec les Lions du Lac-Saint-Louis dans le niveau M15 AAA.

M. Francis sera secondé par le campivalencien Jacob Lefebvre qui, malgré son jeune âge, possède déjà une belle et pertinente expérience. Il sera sans aucun doute d'une précieuse aide pour les jeunes.

Rappelons qu'en plus de passer par le centre de formation U18 et U20 de Clermont-Ferrand en France, Lefebvre a évolué avec les Cubs de Hershey dans la USPHL. Il cumule aussi 11 matchs au niveau professionnel avec KiePo en division 3 finlandaise.

Un visage connu des Pionniers, Cédric Mailloux, complètera le trio d'entraîneurs des M13. Cédric a passé la dernière saison à titre d'entraîneur-adjoint de l'équipe M18 D2. Son expertise permettra aux attaquants de sa nouvelle formation de se développer rapidement.

Cédric traîne lui aussi un certain bagage en tant que joueur, lui qui cumule 80 matchs au niveau junior, notamment avec les Braves de Valleyfield (LHJAAAQ) et la Brigade de Glengarry (EOJHL).