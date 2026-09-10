Une première victoire pour les M13 D1R des Pionniers de Soulanges

Le dimanche 6 septembre au Centre sportif Soulanges avait lieu le premier match présaison de la nouvelle équipe M13 D1R des Pionniers de Soulanges. À cette occasion, le Collège Ste-Anne de Lachine était le visiteur.

Dans un match chaudement disputé, les favoris locaux l'ont emporté par la marque de 4-3 en tirs de barrage. Emerik Laroche Samson et Manoé Gaudreau ont marqué un but chacun. De son côté, l'attaquant Mason Plante a connu tout un match avec un but et une passe.

Rendu en fusillade, le gardien Liam Lévesque a été très solide devant sa cage alors que Teoh William Pineault et Emerick Laroche Samson ont marqué pour donner la victoire aux Pionniers.