Un premier Défi de l’allure parfaite à Saint-Lazare

Le Club équestre Les Forestiers de Saint-Lazare a présenté la première édition du Défi de l’allure parfaite, en fin de semaine. L’événement, sanctionné par l’OCTRA, proposait aux cavaliers des épreuves à vitesse imposée sur des parcours de 20, 40 et 50 km.

Selon Julie Turtle, l'une des organisatrices de l'événement, « c'est la première fois en vingt ans que ce genre d'événement compétitif est organisé à Saint-Lazare ».

Pendant qu'elle était en train de baliser le parcours, Mme Turtle a expliqué à Néomédia l'essence du sport équestre d'endurance: « C'est l'équivalent d'un marathon, certains le font juste pour finir la distance, mais il y a aussi des cavaliers qui veulent faire le meilleur temps [...] On ne court pas parce qu'on ne va pas à la plus haute vitesse, comme dans un marathon. Si tu vas à toute allure, tu ne réussiras pas à faire tout le parcours. »

Dans cette discipline, le 50 km est considéré comme une distance d'introduction pour les débutants et les intermédiaires. Il s'agit d'une bonne première expérience pour les jeunes chevaux. Au-delà de la compétition, l’objectif est de réunir les passionnés autour d’un défi équestre tout en leur permettant de profiter des sentiers aux couleurs de l’automne.

Profiter des sentiers automnaux

Si la compétition en soi a eu lieu le dimanche 20 septembre, les participants et leur cheval étaient attendus le samedi 19 septembre afin d'assurer une préparation optimale. Le camp de base a en effet ouvert dès samedi midi. Les examens vétérinaires ont débuté à compter de 16 h et une réunion préépreuve a eu lieu vers 18 h.

En tout, les animaux sont vérifiés quatre fois, soit avant, après et même deux fois au cours du parcours. Le but: s'assurer que les chevaux n'ont pas été poussés au-dessus de leurs limites. « Même si un cavalier termine la course en premier, il est disqualifié si on juge que son cheval est blessé », précise Mme Turtle.

Un vétérinaire d’urgence était également présent sur place durant l’événement.

Les épreuves se sont déroulées le dimanche 20 septembre. Le départ du 50 km est prévu à 7 h, celui du 40 km à 8 h et celui du 20 km à 9 h. La remise des prix aura lieu à 17 h 30, avant la fermeture du camp à 18 h 30.

Respecter ceux qui utilisent les sentiers

Bien qu'une vaste partie des sentiers publics ait été utilisée de samedi à dimanche dans le cadre de cette compétition, Julie Turtle assure que le tout ne s'est pas fait au détriment des usagers habituels.

« Les pistes restent complètement ouvertes aux utilisateurs normaux, chaque fois qu'on utilise des sentiers publics, on les partage avec les résidents [...] On a pris le temps d'aviser le plus de monde possible du Défi de l’allure parfaite sur les réseaux sociaux », conclut-elle.