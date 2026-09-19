Changement au sein du personnel entraîneur des Braves de Valleyfield

Quelques semaines après son entrée en poste, Jean-Daniel Charron, entraîneur des Braves de Valleyfield, renonce à ses fonctions, citant des raisons personnelles. La nouvelle a été annoncée dans les dernières heures sur les réseaux de la formation sportive.

M. Charron avait été nommé à ce poste il y a environ un mois. En tant qu’ancien entraîneur au niveau AAA, Jean-Daniel Charron connaissait bien la formation sportive qu’il s’apprêtait à diriger pour la saison 2026-2027 : les Braves de Valleyfield.

« Je suis content d’être ici. J’ai eu la chance d’affronter les Braves à de nombreuses reprises pendant les trois saisons où j’ai été entraîneur au niveau AAA. C’est un bel endroit. Je connais aussi Martin Olivier qui a fait un bon travail pour me donner envie d’accepter ce nouveau défi. Je suis heureux de me joindre à la grande famille des Braves », lançait-il dans une capsule vidéo réalisée peu de temps après son arrivée.

Le vendredi 18 septembre, la formation sportive annonçait, à quelques heures du match contre L'Énergie de Laval, la nomination de Logan Nutbrown à titre d’entraîneur-chef de l’équipe. Il sera secondé par Jérémy Bourgon ainsi qu’un autre entraîneur-adjoint à être annoncé. Bien connu des partisans de longue date, il a été capitaine des Braves et membre de trois éditions des Braves en tant que joueur. Il a aussi complété trois saisons comme entraîneur-adjoint, dont lors de la cohorte championne en 2025 avec Bruce Richardson.