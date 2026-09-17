L'école secondaire Soulanges a le dessus sur Westwood High School

Dans le cadre de leur deuxième match préparatoire en vue de la saison 2026-2027, l'équipe de hockey des moins de 14 ans de l'école secondaire Soulanges rendait visite aux Wildcats de Westwood High. L'issue de cette confrontation régionale s'est conclue par un gain des Pionniers.

Les jeunes Soulangeois ont été solides défensivement et ont survécu aux assauts de l'équipe adverse. Ils ne se sont pas retenus offensivement pour autant puisqu'ils sont parvenus à inscrire sept buts dans une belle victoire de 7-2.

Olivier Gauthier a été la bougie d'allumage des siens avec 4 buts et 1 passe. Cette performance digne de mention lui a justement valu le titre de Joueur du match. Le défenseur Charles-Olivier Dufort a aussi connu une excellente rencontre dans sa propre zone en plus d'être impliqué dans la relance offensive.

Entre les poteaux, les gardiens Logan Bernard et Mélodie Benoit, qui se sont partagés le filet, ont été excellents, n'accordant que 2 buts sur 20 tirs.

La préparation des Pionniers M14 D3 se déroule donc très bien et l'équipe semble fin prête pour le début de la saison régulière.