Victoire de 7 à 2 des Pionniers
L'école secondaire Soulanges a le dessus sur Westwood High School
Dans le cadre de leur deuxième match préparatoire en vue de la saison 2026-2027, l'équipe de hockey des moins de 14 ans de l'école secondaire Soulanges rendait visite aux Wildcats de Westwood High. L'issue de cette confrontation régionale s'est conclue par un gain des Pionniers.
Les jeunes Soulangeois ont été solides défensivement et ont survécu aux assauts de l'équipe adverse. Ils ne se sont pas retenus offensivement pour autant puisqu'ils sont parvenus à inscrire sept buts dans une belle victoire de 7-2.
Olivier Gauthier a été la bougie d'allumage des siens avec 4 buts et 1 passe. Cette performance digne de mention lui a justement valu le titre de Joueur du match. Le défenseur Charles-Olivier Dufort a aussi connu une excellente rencontre dans sa propre zone en plus d'être impliqué dans la relance offensive.
Entre les poteaux, les gardiens Logan Bernard et Mélodie Benoit, qui se sont partagés le filet, ont été excellents, n'accordant que 2 buts sur 20 tirs.
La préparation des Pionniers M14 D3 se déroule donc très bien et l'équipe semble fin prête pour le début de la saison régulière.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Patin et hockey libre les dimanches d'automne à Saint-Polycarpe
Les citoyens de Saint-Polycarpe et des environs sont invités cet automne à chausser leurs patins chaque dimanche pour profiter, en alternance, de séances de patinage libre ou de hockey libre. Ce rendez-vous se tiendra sur la glace du Centre sportif Soulanges. À tour de rôle, le dimanche de 18 h à 19 h 30, les intéressés pourront pratiquer ...LIRE LA SUITE
Une victoire et une défaite pour les Pionniers de Soulanges
Les Pionniers M15 D3 jouaient un premier match présaison le 11 septembre dernier, alors que le coriace programme de Westwood High School était en visite au Centre sportif Soulanges. « Malgré un groupe de bons joueurs et joueuses, créer une chimie en un court laps de temps n'est pas un défi facile» , disait l'entraîneur-chef Jean ...LIRE LA SUITE
Une fin de semaine d'ouverture en deux temps pour les Braves
Les Braves de Valleyfield disputaient leurs deux premiers matchs officiels de la saison 2026-2027 dans le circuit de hockey junior AAA du Québec. Si les hommes de l'entraîneur Charron se sont sauvés avec la victoire en lever de rideau le 11 septembre dernier, ils ont courbé l'échine le samedi 13 septembre. La première partie des Braves ...LIRE LA SUITE