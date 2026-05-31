Retour sur le défi sportif AlterGo avec Collin Lalonde

La 43ᵉ édition du défi sportif AlterGo avait lieu du 23 avril au 3 mai dernier. L'événement a pour objectif de réunir de nombreux jeunes athlètes avec des limitations physiques des quatre coins de la province, de faire la promotion du sport adapté et par extension de mettre en lumière des façons de rendre ce genre d'activité accessible au plus grand nombre.

Collin Lalonde, entraîneur de deux formations de basketball en fauteuil roulant et lui-même joueur de l'équipe d'élite senior du Sud-Ouest, était à l'événement. En entrevue avec Néomédia, l'homme de 26 ans a témoigné de l'importance du défi pour l'inclusion dans le sport.

« C'est sûr que le défi sportif AlterGo est beaucoup plus médiatisé que d'autres événements et ça fait un beau rayonnement pour le sport inclusif. [...] Pour nous, c'est un peu notre tournoi de fin de saison, c'est très festif », explique celui qui est entraîneur depuis 8 ans maintenant.

Collin Lalonde estime que ce genre d'événements très rassembleurs permet à ses joueurs de tisser des liens durables avec d'autres athlètes, même si ceux-ci évoluent dans d'autres disciplines « Ça aide certainement avec le sentiment d'appartenance et ça crée un esprit de communauté », ajoute-t-il.

Comme quoi, au-delà de l'aspect sportif, le basketball en fauteuil roulant permet à des jeunes, parfois exclus d'équipes dites traditionnelles, de développer des liens indispensables.

Un bassin de joueurs limité

La croissance du basketball en fauteuil roulant, autant au Québec qu'ailleurs au Canada, est en partie due au fait que des joueurs sans handicap peuvent se joindre à des équipes. C'est le cas pour les Aigles du Sud-Ouest, la formation de notre région.

Pour Collin, il s'agit d'une forme « d'inclusion inversée » qui permet à Sport Inclusif Sud-Ouest de combler les manques d'effectifs. Les parents jouent donc souvent avec leur enfant. Par conséquent, ceux-ci ne se sentent « pas trop différents et n'ont pas l'impression d'avoir été mis dans une case », réitère-t-il.

Ceci dit, les Aigles ne refusent pas les nouveaux intéressés pour autant : « Notre bassin de joueurs reste limité [...] On n'est pas assez nombreux pour participer à la ligue en 2026-2027 et on manque maintenant de joueurs pour composer une équipe en vue des Jeux du Québec en 2028 », exprime Collin Lalonde. Rappelons que le Sud-Ouest a mis la main sur la médaille d'argent à l'épreuve de basketball en fauteuil roulant cette année.

Pour recruter des athlètes et assurer la pérennité de leurs équipes, Sport Inclusif Sud-Ouest doit redoubler d'efforts. Ils vont donc à la rencontre des jeunes directement dans les écoles, ils organisent des activités d'initiation partout dans la région et font de la promotion autant que possible. Les Aigles tiendront également un kiosque aux Régates de Valleyfield où il sera possible d'essayer les fauteuils.

« Tous ceux qui essaient finissent par tripper, l'enjeu c'est de faire en sorte qu'ils s'assoient dans la chaise », conclut Collin. Il est possible de rejoindre Sport Inclusifs Sud-Ouest à l'adresse courriel sportsinclusifs_sudouest@ hotmail.com si vous avez des questions ou aimeriez essayer.