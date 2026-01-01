Jacob Townsend finit 115ᵉ à sa première épreuve chez les seniors.

Du 23 au 30 août avait lieu une importante compétition de course de voile en Irlande. Si rares sont les Québécois qui pratiquent ce sport dispendieux où les rivalités sont fortes, Jacob Townsend en était à sa première présence à son Championnat du monde senior de voile en classe ILCA 7. Le jeune homme de Hudson s’est classé 115ᵉ à cette compétition présentée sur les côtes d'Irlande.

Sachant pertinemment qu’il avait peu de chances de conclure cette étape de sa carrière au sommet du classement, le navigateur de 21 ans en a profité pour accumuler de l'expérience et apprendre autant que possible de ses 141 adversaires. Un seul autre Québécois a pris part à cette régate, soit Louis Hupé, de Rimouski, qui, tant qu'à lui, a terminé en 133ᵉ place.

« Courser contre des gars qui sont médaillés olympiques m’a ouvert les yeux, c’est certain. Je n’étais donc pas là pour décrocher un résultat, mais bien pour acquérir de l’expérience et m’habituer à ce niveau de compétition », a reconnu celui qui conclut également un diplôme en génie mécanique à l’université Concordia.

Fidèle à ses habitudes, Townsend a pris de l'assurance au fil du parcours et des différentes manches de la compétition. Il a connu ses meilleurs moments en fin de championnat, mais il espère surtout bâtir sur ça pour revenir plus expérimenté et dominant l’an prochain.

L’an dernier, au Championnat du monde des moins de 21 ans, il avait conclu au 29ᵉ rang, 79ᵉ à ceux de 2024 et 114ᵉ au Championnat du monde jeunesse de 2022. Progresser au fil des années, ce n'est plus un circuit pour lui.

« Être à côté de gens que tu admires depuis que tu es jeune, c’est spécial. « J'ai regardé des vidéos d’eux pour apprendre, mais là, je dois essayer de les battre, alors oui, ça peut être intimidant », poursuit le navigateur, conscient d'avoir commis quelques erreurs. Après avoir fait une faute, il relate s'être fait réprimander par l'une de ses idoles de jeunesse qui passait tout près.

« J’étais très stressé à la première course, mais plus tu fais des courses, plus tu te dis que ce n’est pas si mal. Malgré leurs réussites, les favoris sont aussi des humains qui font des erreurs. « Moins que moi, mais ils en font aussi », a-t-il ajouté en entrevue avec Sportcom.

Ses apprentissages ne se sont pas seulement faits sur l’eau, comme il l’ajoute.

« J’ai beaucoup appris et eu l’occasion de rencontrer plusieurs compétiteurs pour échanger avec eux à propos de ce qu’ils font. Maintenant, j’ai hâte à la prochaine étape et à ce que je vais changer à l’entraînement pour atteindre leur niveau. Même si le résultat n’était pas très bon, ça m’a motivé à continuer à pousser pour m’améliorer. C’est excitant ! »

En plus de son retour en classe, le Hudsonois sera du Championnat canadien qui servira aussi de régate de qualification pour les pays en vue des Jeux panaméricains de 2027. La compétition aura lieu à Kingston, en Ontario, à la fin du mois.