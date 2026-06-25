C'est confirmé: les cols bleus débrayeront pour lancer le cirque

Les cols bleus représentés par le Syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion (SMTTVD) mettront leur menace à exécution le vendredi 26 juin. En effet, en cette première journée du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, ils revendiqueront leur droit de grève. Ce moyen de pression ne devrait pas avoir d'impact sur le déroulement des festivités.

Rappelons que le SMTVVD est lui-même affilié à la Centrale syndicale du Québec (CSN). Les négociations entre les 120 employés cols bleus et l'administration municipale piétinent alors que la dernière convention collective liant les deux parties est échue depuis le 31 décembre 2024.

L'objectif du débrayage et de la mobilisation de la journée est clairement affiché par le syndicat: voir la direction bonifier son offre salariale qu'elle maintient depuis le début du processus. Les syndiqués ont sur la table une proposition d'une augmentation de leur rémunération de 16 % sur cinq ans. Selon les représentants syndicaux, cette hausse n'est pas suffisante pour maintenir le pouvoir d'achat de leurs membres. Ils soutiennent que: « Malgré le fait que le syndicat a déposé un avis de grève le 15 juin dernier, l’employeur n’a pas pris les moyens d’éviter le conflit de travail. »

Ce débrayage fait partie des moyens de pression pour lesquels le syndicat a reçu l'assentiment des membres à l'unanimité.

« Le déclenchement de la grève des cols bleus montre que nous sommes prêts à nous faire respecter. Comme tout travailleur, nous voulons maintenir notre pouvoir d’achat pour continuer de donner de bons services à la population. Souhaitons que la ville comprenne le message et revienne à la table de négociation au plus vite », explique le président du SMTTVD–CSN, Clayton West.

Le débrayage devrait prendre fin en début d'après-midi. Le moment choisi est stratégique et symbolique. D'une part, il correspond au lancement des festivités du Festival de cirque alors que beaucoup de citoyens de la Ville et des environ convergeront sur la rue Jeannotte. De plus, par sa courte durée, le moyen de pression devrait avoir des effets minimes sur le déroulement de la journée pour les festivités.