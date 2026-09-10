La Ville de Pincourt inaugure des pancartes éducatives dans son boisé

Afin de faire découvrir l'espace vert à ses citoyens tout en les éduquant sur les arbres et l'ensemble de la biodiversité du parc, la Ville de Pincourt a procédé, le mardi 8 septembre, à l'inauguration de panneaux éducatifs sur les sentiers du Boisé Laflèche-Rousseau.

L'initiative a vu le jour grâce au travail d'étudiantes impliquées de l'Université de Montréal qui ont mis sur pied ce projet en collaboration avec le conseil municipal, le groupe citoyen Pincourt Vert ainsi que le service de l'urbanisme et des communications de la Ville.

Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, la municipalité a d'ailleurs tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Les pancartes sont d'ores et déjà installées sur le site. Les gens de la communauté et les visiteurs sont invités à les consulter s'ils souhaitent faire le plein d’informations intéressantes et pertinentes tout au long de leur parcours.

De plus, les panneaux retracent l'historique du boisé, des efforts déployés pour le préserver jusqu'à son officialisation. Sur celui situé à l'entrée de la place Rousseau, on retrouve également une carte avec des points d'intérêt.