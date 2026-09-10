Faire connaitre le Boisé Laflèche-Rousseau
La Ville de Pincourt inaugure des pancartes éducatives dans son boisé
Afin de faire découvrir l'espace vert à ses citoyens tout en les éduquant sur les arbres et l'ensemble de la biodiversité du parc, la Ville de Pincourt a procédé, le mardi 8 septembre, à l'inauguration de panneaux éducatifs sur les sentiers du Boisé Laflèche-Rousseau.
L'initiative a vu le jour grâce au travail d'étudiantes impliquées de l'Université de Montréal qui ont mis sur pied ce projet en collaboration avec le conseil municipal, le groupe citoyen Pincourt Vert ainsi que le service de l'urbanisme et des communications de la Ville.
Dans une publication faite sur les réseaux sociaux, la municipalité a d'ailleurs tenu à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.
Les pancartes sont d'ores et déjà installées sur le site. Les gens de la communauté et les visiteurs sont invités à les consulter s'ils souhaitent faire le plein d’informations intéressantes et pertinentes tout au long de leur parcours.
De plus, les panneaux retracent l'historique du boisé, des efforts déployés pour le préserver jusqu'à son officialisation. Sur celui situé à l'entrée de la place Rousseau, on retrouve également une carte avec des points d'intérêt.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Onze étages qui font réagir sur la rue Boileau à Vaudreuil-Dorion
Le secteur de la gare à Vaudreuil-Dorion est en pleine expansion. Dans les dernières années, les tours d'habitation se sont multipliées autour du Centre multisports André-Chagnon et ce n'était qu'une question de temps avant que les projets immobiliers traversent les voies ferrées pour s'intéresser aux lots sur la rue Boileau. Le maire de ...LIRE LA SUITE
L'Île-Perrot: 10 jours pour voter dans le cadre du budget participatif
Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales. Rappelons que ...LIRE LA SUITE
Budget participatif 2026 : les citoyens invités à soumettre leurs projets
Fidèle à sa volonté de promouvoir une culture de participation publique, la Ville de Vaudreuil-Dorion lance officiellement la cinquième édition de son budget participatif. Les citoyens sont invités à déposer un projet entre le 8 septembre et le 2 octobre 2026. Pour l’édition 2026, le budget participatif comporte de nouveau un volet ...LIRE LA SUITE